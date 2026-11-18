As condições das rodovias públicas elevam em 36,7% os custos operacionais do transporte na Região Sul, em comparação com estradas em condições ideais. Nas vias concedidas, o aumento estimado é menor, de 19%. Os dados são da Pesquisa CNT de Rodovias 2026 e mostram como a infraestrutura viária interfere nas despesas de quem transporta cargas e na logística da indústria.

No levantamento, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) também estima que as condições inadequadas do pavimento em todo o país provocam um consumo adicional de 1,02 bilhão de litros de diesel. O gasto extra chega a R$ 6,2 bilhões, além de aproximadamente 2,7 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente emitidas.

O impacto aparece no desgaste de pneus, suspensões e outros componentes dos veículos, no consumo de combustível e no tempo necessário para percorrer os trajetos. Para a indústria, porém, o problema vai além da conta do transporte: estradas em más condições também dificultam o cumprimento de prazos e o planejamento da produção.

Segundo Luis Affonso De Rosis, analista técnico de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), a imprevisibilidade das viagens obriga empresas a trabalhar com prazos maiores e estoques adicionais.

“Viagens menos confiáveis fazem com que a indústria precise ampliar os prazos de entrega e os estoques, aumentando os custos de armazenagem e o capital parado”, explica.

Em cadeias produtivas que dependem de entregas sincronizadas, atrasos podem comprometer o abastecimento de fábricas e até interromper etapas da produção. Isso afeta tanto o transporte de produtos acabados quanto a chegada de matérias-primas e insumos.

Alimentos, madeira e setor automotivo entre os mais afetados

Os efeitos não são iguais para todos os segmentos industriais. De acordo com a Fiep, atividades que movimentam grandes volumes de carga ou dependem de abastecimento contínuo estão mais expostas aos problemas da infraestrutura.

Na agroindústria e no setor de alimentos, por exemplo, atrasos no transporte de carnes, leite e outros produtos perecíveis podem elevar os gastos com refrigeração, reduzir o prazo de validade e aumentar o risco de perdas.

Já os setores de madeira, papel e celulose, mineração e materiais de construção transportam cargas pesadas ou volumosas, o que amplia a exposição aos custos de operação. Na indústria automotiva e metalmecânica, a falta de previsibilidade na entrega de componentes pode afetar o funcionamento das linhas de produção.

O repasse das despesas ao consumidor depende de fatores como o trajeto, os contratos de transporte e a participação da logística no custo de cada produto. Quando não consegue transferir o aumento, a empresa absorve o impacto na margem de lucro, o que pode limitar investimentos e planos de expansão.

Diferença entre rodovias públicas e concedidas

A comparação entre os modelos de administração também aparece nos indicadores de custo. Na Região Sul, o aumento estimado nas despesas operacionais é de 36,7% nas rodovias públicas e de 19% nas concedidas, sempre em relação a uma condição ideal de pavimentação.

Para De Rosis, as concessões podem favorecer investimentos de longo prazo e estabelecer obrigações de manutenção e desempenho. No entanto, ele pondera que a diferença entre os resultados não pode ser atribuída exclusivamente ao modelo de gestão, já que as estradas têm características, volumes de tráfego e históricos de investimento distintos.

O analista defende que a avaliação considere o custo total da logística, incluindo pedágio, combustível, manutenção dos veículos, tempo de viagem e segurança. Também destaca a necessidade de fiscalização e transparência no cumprimento dos contratos.

O Coronel Manoel Jorge Neto, assessor de Segurança e Relações Governamentais da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar), afirma que as más condições das estradas aumentam as despesas das transportadoras com manutenção, combustível e pneus. “Esse custo acaba sendo repassado ao cliente”, afirma.

BR-277 e BR-376 exigem melhorias

No Paraná, dois dos corredores que concentram preocupações do setor de transporte são a BR-277, ligação entre Curitiba e o Porto de Paranaguá, e a BR-376, utilizada no acesso a Santa Catarina e aos portos do estado vizinho.

Manoel Jorge Neto destaca a recorrência de deslizamentos, quedas de barreiras e acidentes na Serra do Mar. Como exemplo, cita a interdição da BR-277 em 2024, quando a queda de uma rocha deixou a rodovia bloqueada por mais de 100 dias.

Para o representante da Fetranspar, é necessário discutir uma alternativa para a ligação entre Curitiba e o litoral, incluindo a possibilidade de túneis e de uma nova estrada. Na BR-376, ele aponta a necessidade de melhorias na geometria de trechos que considera propensos a acidentes.

A Fiep também defende que os investimentos sejam definidos a partir de critérios como volume de cargas, risco de acidentes, congestionamentos e importância econômica dos corredores. Entre as intervenções apontadas estão recuperação do pavimento, melhorias na drenagem e sinalização, dispositivos de segurança e ampliação da capacidade das pistas onde houver necessidade.

Manutenção preventiva e investimentos

Para Edu Franco, professor do Departamento de Transportes da Universidade Federal do Paraná (UFPR), a recuperação das estradas precisa ir além de reparos superficiais no asfalto. Em trechos com problemas estruturais, ele recomenda intervenções mais profundas, como a restauração da base do pavimento, além da ampliação de acostamentos e da duplicação de pistas simples com tráfego intenso de caminhões.

O professor também destaca a necessidade de investir em materiais mais duráveis. “Hoje está começando a ser usado pavimento de concreto, com capacidade de se manter estável por 20 anos ou mais, o que deve melhorar este indicador”, afirma.

Já a Fiep considera prioritária a manutenção preventiva, para evitar que problemas pontuais se agravem e exijam obras mais caras. A entidade também cobra o acompanhamento dos cronogramas das concessionárias e a fiscalização dos investimentos previstos nos contratos.

Em âmbito nacional, a CNT estima que seriam necessários R$ 105,93 bilhões para ações de reconstrução, restauração e manutenção da malha rodoviária avaliada. No Paraná, a pesquisa identificou 3.179 quilômetros de estradas classificados como Regulares, Ruins ou Péssimos, o equivalente a 48,1% da extensão analisada.