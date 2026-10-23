Rodovias do Paraná têm pistas interditadas e obras nesta sexta (23); veja os trechos

As rodovias do Paraná enfrentam diversos pontos de atenção nesta sexta-feira (23), combinando danos estruturais causados por intempéries e um extenso cronograma de manutenção viária e obras de ampliação.
Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), trechos estaduais registram severas restrições. Na PR-092, no trecho entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, a pista segue totalmente interditada no km 79 devido a um escorregamento de barreira de grandes proporções. O bloqueio total também é mantido na PR-592, no km 15 (Nova Prata do Iguaçu), em decorrência de sérios problemas de erosão em tubulações.
Já na PR-460, na altura do km 8, em Pitanga, o tráfego opera no sistema pare e siga por tempo indeterminado devido ao rompimento de um aterro. A rota alternativa indicada para quem necessita trafegar na região é acessar a PR-487 no sentido a Manoel Ribas.
Pare e siga e melhorias de pavimento
Diversas rodovias estaduais das regiões Oeste e Sudoeste do estado passam por serviços de melhoria superficial do pavimento. Rodovias como a PR-467, PR-573 e PR-182 recebem equipes de manutenção ao longo do dia, o que pode provocar retenções e lentidão pontual em trechos com operação pare e siga.
Na BR-476, em Adrianópolis, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) mantém o monitoramento constante do tráfego diante de vulnerabilidades geológicas observadas no trecho.
Cronograma de intervenções da Via Araucária
A concessionária Via Araucária cumpre agenda de serviços de pavimentação, conservação e sinalização dividida em turnos diurnos e noturnos:
- BR-277: Operação pare e siga com bloqueio de faixa em Irati, do km 249 ao km 266, das 07h às 17h.
- PR-427: Serviços de dreno de pavimento em Porto Amazonas (km 66 ao km 72) e fresagem com recomposição na Lapa (km 51 ao km 55), ambos das 07h às 17h com interdição de faixa.
- PR-418 (Contorno Norte): Período noturno, das 19h às 05h, com reciclagem de pavimento em Almirante Tamandaré (km 10 ao km 12) e implantação de tachas entre Curitiba e o trecho sob concessão (km 0 ao km 21).
- PR-423: Trabalhos noturnos de fresagem e recomposição das 19h às 05h em Araucária, entre o km 17 e o km 21.
Frentes de ampliação e conservação da EPR Litoral Pioneiro
A EPR Litoral Pioneiro mobiliza canteiros de obras de pavimentação, ampliação e manutenção em trechos federais e estaduais, além de serviços contínuos de roçada, limpeza de drenagem e conservação de sinalização que podem levar à interdição pontual de faixas:
- BR-277: Obras de ampliação de capacidade em ambos os sentidos entre o km 68 e o km 83.
- BR-153: Ampliação do km 01 ao km 52, em ambos os sentidos.
- BR-369: Obras de ampliação nos dois sentidos entre o km 04 e o km 22.
- PR-092: Serviços de manutenção viária do km 207 ao km 209.
- PR-151: Trabalhos de manutenção concentrados nos quilômetros 223 e 225.
(Dúvidas e chamados emergenciais nas rodovias da EPR Litoral Pioneiro podem ser feitos pelo telefone e WhatsApp 0800 277 0153.)
Tráfego na BR-116, BR-277, BR-376 e aferição de radares
As pistas principais da BR-277 e da BR-376 nos trechos de serra encontram-se totalmente liberadas. Motoristas devem manter velocidade compatível e respeitar a distância entre veículos.
Na BR-116, a Arteris Planalto Sul realiza trabalhos de conservação ao longo da semana no trecho entre a Grande Curitiba e Campo do Tenente. A concessionária informa ainda a programação para aferição de radares com bloqueios temporários de 30 minutos na faixa da direita, previstos para os próximos dias: na segunda-feira (26), no km 120,5 sentido Curitiba (10h) e km 121,8 sentido Sul (10h30); e na sexta-feira (30), nos km 149,8 e 150 em Mandirituba e no km 184,5 em Campo do Tenente, todos às 10h.