Rodovias do Paraná têm pistas interditadas e obras nesta sexta (23); veja os trechos

As rodovias do Paraná enfrentam diversos pontos de atenção nesta sexta-feira (23), combinando danos estruturais causados por intempéries e um extenso cronograma de manutenção viária e obras de ampliação.

Segundo informações do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), trechos estaduais registram severas restrições. Na PR-092, no trecho entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, a pista segue totalmente interditada no km 79 devido a um escorregamento de barreira de grandes proporções. O bloqueio total também é mantido na PR-592, no km 15 (Nova Prata do Iguaçu), em decorrência de sérios problemas de erosão em tubulações.

Já na PR-460, na altura do km 8, em Pitanga, o tráfego opera no sistema pare e siga por tempo indeterminado devido ao rompimento de um aterro. A rota alternativa indicada para quem necessita trafegar na região é acessar a PR-487 no sentido a Manoel Ribas.

Pare e siga e melhorias de pavimento

Diversas rodovias estaduais das regiões Oeste e Sudoeste do estado passam por serviços de melhoria superficial do pavimento. Rodovias como a PR-467, PR-573 e PR-182 recebem equipes de manutenção ao longo do dia, o que pode provocar retenções e lentidão pontual em trechos com operação pare e siga.

Na BR-476, em Adrianópolis, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) mantém o monitoramento constante do tráfego diante de vulnerabilidades geológicas observadas no trecho.

Cronograma de intervenções da Via Araucária

A concessionária Via Araucária cumpre agenda de serviços de pavimentação, conservação e sinalização dividida em turnos diurnos e noturnos:

BR-277: Operação pare e siga com bloqueio de faixa em Irati, do km 249 ao km 266, das 07h às 17h.

Operação pare e siga com bloqueio de faixa em Irati, do km 249 ao km 266, das 07h às 17h. PR-427: Serviços de dreno de pavimento em Porto Amazonas (km 66 ao km 72) e fresagem com recomposição na Lapa (km 51 ao km 55), ambos das 07h às 17h com interdição de faixa.

Serviços de dreno de pavimento em Porto Amazonas (km 66 ao km 72) e fresagem com recomposição na Lapa (km 51 ao km 55), ambos das 07h às 17h com interdição de faixa. PR-418 (Contorno Norte): Período noturno, das 19h às 05h, com reciclagem de pavimento em Almirante Tamandaré (km 10 ao km 12) e implantação de tachas entre Curitiba e o trecho sob concessão (km 0 ao km 21).

Período noturno, das 19h às 05h, com reciclagem de pavimento em Almirante Tamandaré (km 10 ao km 12) e implantação de tachas entre Curitiba e o trecho sob concessão (km 0 ao km 21). PR-423: Trabalhos noturnos de fresagem e recomposição das 19h às 05h em Araucária, entre o km 17 e o km 21.

Frentes de ampliação e conservação da EPR Litoral Pioneiro

A EPR Litoral Pioneiro mobiliza canteiros de obras de pavimentação, ampliação e manutenção em trechos federais e estaduais, além de serviços contínuos de roçada, limpeza de drenagem e conservação de sinalização que podem levar à interdição pontual de faixas:

BR-277: Obras de ampliação de capacidade em ambos os sentidos entre o km 68 e o km 83.

Obras de ampliação de capacidade em ambos os sentidos entre o km 68 e o km 83. BR-153: Ampliação do km 01 ao km 52, em ambos os sentidos.

Ampliação do km 01 ao km 52, em ambos os sentidos. BR-369: Obras de ampliação nos dois sentidos entre o km 04 e o km 22.

Obras de ampliação nos dois sentidos entre o km 04 e o km 22. PR-092: Serviços de manutenção viária do km 207 ao km 209.

Serviços de manutenção viária do km 207 ao km 209. PR-151: Trabalhos de manutenção concentrados nos quilômetros 223 e 225.

(Dúvidas e chamados emergenciais nas rodovias da EPR Litoral Pioneiro podem ser feitos pelo telefone e WhatsApp 0800 277 0153.)

Tráfego na BR-116, BR-277, BR-376 e aferição de radares

As pistas principais da BR-277 e da BR-376 nos trechos de serra encontram-se totalmente liberadas. Motoristas devem manter velocidade compatível e respeitar a distância entre veículos.

Na BR-116, a Arteris Planalto Sul realiza trabalhos de conservação ao longo da semana no trecho entre a Grande Curitiba e Campo do Tenente. A concessionária informa ainda a programação para aferição de radares com bloqueios temporários de 30 minutos na faixa da direita, previstos para os próximos dias: na segunda-feira (26), no km 120,5 sentido Curitiba (10h) e km 121,8 sentido Sul (10h30); e na sexta-feira (30), nos km 149,8 e 150 em Mandirituba e no km 184,5 em Campo do Tenente, todos às 10h.