Rodovias do Paraná têm obras e previsão de trânsito até 40% maior nesta sexta (4)

Os motoristas que pretendem pegar as estradas do Paraná nesta sexta-feira (4) encontram obras de ampliação, manutenção de pavimento e o início da Operação Independência 2026.

Com a expectativa de um aumento expressivo no tráfego rodoviário por conta do feriado prolongado de 7 de Setembro, o trânsito exige atenção redobrada, planejamento e paciência para evitar retenções nos principais corredores de saída do Estado.

Em alguns momentos, o movimento pode atingir picos de até 40% acima da média habitual em trechos estratégicos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as concessionárias de pedágio já reforçaram a fiscalização e as estruturas operacionais ao longo de todo o Anel de Integração e das ligações federais.

Confira, a seguir, os bloqueios e os horários de pico das rodovias:

Rodovias Federais (BRs)

BR-376 (São José dos Pinhais)

Intervenção na altura da região do Cruzeiro, no sentido Curitiba, devido a obras de implantação de um novo acesso na Rua Júlio Rocco. Há bloqueio fixo da faixa da direita, com o tráfego fluindo em apenas duas faixas de rolamento, além de restrição da via marginal exclusiva para trânsito local. A conclusão dos trabalhos nesta sexta-feira (4) está condicionada às condições do tempo.

BR-277 (São José dos Pinhais/Curitiba/Litoral)

Trabalhos de ampliação de capacidade operacional acontecem em ambos os sentidos do km 68 ao km 83. A concessionária EPR Litoral Pioneiro também executa serviços de fresagem de asfalto no sentido Curitiba, do km 24 ao km 26 e do km 27 ao km 28. No trecho urbano da capital, a alça de acesso para a Rua Niterói (km 81, sentido Curitiba, no Cajuru) segue interditada.

BR-153 (Jacarezinho/Tibagi)

Frentes de ampliação da rodovia ocupam ambos os sentidos da pista no trecho que compreende do km 01 ao km 52, com sinalização temporária de obras.

BR-369 (Cornélio Procópio/Cambará)

Serviços de ampliação do trecho em ambos os sentidos do km 04 ao km 22 causam estreitamento eventual de faixas durante o dia.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-151 (Ponta Grossa/Carambeí)

Intervenções de manutenção do pavimento com retenção parcial de tráfego no sentido Ponta Grossa nos quilômetros 304, 305 ao 306 (microfresagem) e no km 310 (fresagem). No sentido Carambeí, a fresagem ocorre entre o km 311 e o km 313.

PR-092 (Jaguariaíva)

Serviços de fresagem no asfalto entre o km 231 e o km 233, no sentido Jaguariaíva, requerem velocidade reduzida dos condutores.

PR-466 (Guarapuava/Turvo)

Novo desvio total de tráfego segue em operação regular na altura do km 247, no trecho entre Guarapuava e Palmeirinha.

Horários de maior fluxo

BR-376 e BR-101 (Curitiba / Litoral de Santa Catarina)

A concessionária Arteris Litoral Sul projeta a circulação de mais de 1 milhão de veículos até a próxima segunda-feira (7). Na saída para o feriado nesta sexta-feira (4), o maior volume de tráfego é esperado entre 7h e 21h. No sábado (5), o pico ocorre das 9h às 11h. Para o retorno, na segunda-feira (7), o tráfego deve ficar carregado entre 10h e 17h.

BR-116 / Contorno Leste e Régis Bittencourt (Curitiba / São Paulo)

A Arteris Régis Bittencourt prevê fluxo superior a 687 mil veículos ao longo do trecho. O período de maior concentração na saída se dá nesta sexta-feira (4), das 14h às 17h, e no sábado (5), das 7h às 13h. A volta do feriado no dia 7 de setembro promete trânsito denso entre 11h e 17h.

Rotas Gerais do Paraná (PRF e Concessionárias)

A PRF iniciou formalmente a fiscalização reforçada, com atuação ostensiva de radares móveis contra excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. Fique atento às restrições para veículos pesados de carga em pistas simples: sexta-feira (4), das 16h às 22h; sábado (5), das 6h ao meio-dia; e segunda-feira (7), das 16h às 22h.