Abordagem

Homem em surto psicótico morre após ameaçar policiais com machado em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 04/09/26 10h16
Prefira a Tribuna no Google
Fotografia em enquadramento médio e ângulo baixo de viaturas da Polícia Militar do Paraná estacionadas em uma rua residencial. Em primeiro plano, à esquerda, destaca-se a lateral de uma SUV amarela, cinza e branca com a inscrição "POLÍCIA MILITAR 10º BPM" e o brasão do estado na porta. Em segundo plano, no centro, um policial militar fardado e de boina preta está de pé ao lado de outro veículo policial. Ao fundo, à direita, outra viatura com os giroflex acesos em vermelho estaciona próximo a um muro alto com arame de proteção. Em primeiro plano, à extrema direita, há um cone de trânsito alaranjado com a sigla "PMPR".
Segundo a família, o homem era esquizofrênico. Os policias fizeram uso de armas não letais. Foto: Reprodução/RPC TV. Imagem melhorada com IA.

Um homem de 43 anos, em surto psicótico, morreu baleado na madrugada desta sexta-feira (4) após ameaçar policiais com um machado no bairro Pilarzinho, em Curitiba. Segundo informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), as equipes foram acionadas para atender a uma denúncia de que ele estaria ameaçando pessoas em uma rua.

A ocorrência aconteceu na Rua Campo Largo da Piedade. De acordo com as informações repassadas pela polícia, o homem estaria utilizando um machado para fazer as ameaças.

Ao chegarem ao local, os policiais deram ordens para que ele interrompesse a ação, mas, segundo a PMPR, ele não obedeceu. As equipes solicitaram apoio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), mas as ameaças teriam continuado.

Quando o homem teria avançado contra as equipes, os policiais efetuaram disparos não letais, com balas de borracha. Ele não interrompeu a ação e chegou a quebrar os vidros de uma das viaturas.

+ Leia mais

Os policiais também tentaram utilizar armas de choque para contê-lo. Diante da continuidade da ação, foram efetuados disparos de arma de fogo. Equipes do Siate foram acionadas para prestar atendimento ao homem no local, mas ele não resistiu.

Segundo familiares, em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC TV, o homem tinha diagnóstico de esquizofrenia e estaria em surto psicótico no momento da ocorrência. A família questionou a ação policial e afirmou que não haveria necessidade do uso de armas letais no episódio.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google