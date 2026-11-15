Rodovias concedidas têm avaliação melhor que as geridas pelo poder público no Paraná

As rodovias administradas por concessionárias apresentam condições melhores do que aquelas sob gestão pública no Paraná, segundo a Pesquisa CNT de Rodovias 2026. O levantamento aponta que 58,7% da extensão de rodovias estaduais concedidas foi classificada como Ótima ou Boa. Entre as vias sob administração pública, o índice cai para 33,7%.

A diferença também aparece nos três aspectos avaliados pela Confederação Nacional do Transporte (CNT): pavimento, sinalização e geometria. Nas rodovias concedidas, 56,7% receberam avaliação positiva em pavimentação. Nas públicas, o índice foi de 28%.

Em sinalização, os percentuais são de 93,1% e 75,3%, respectivamente. Já na geometria, a classificação Ótima ou Boa aparece em 49,1% dos trechos concedidos e em 26,7% dos administrados pelo poder público.

Os dados também mostram diferenças em relação à segurança. A ausência de acostamento foi identificada em 42,9% da extensão das rodovias concedidas e em 64,3% das públicas. Já a falta de dispositivos de proteção em áreas perigosas ou diante de objetos fixos aparece em 15,2% dos trechos concedidos e em 27,9% dos públicos.

Apesar do desempenho superior, as rodovias concedidas também apresentam problemas: 41,2% da extensão avaliada nesse modelo de administração recebeu classificação Regular.

Para Luis Affonso De Rosis, analista técnico de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), a comparação precisa considerar que as estradas têm características diferentes, histórico de investimentos e volumes de tráfego próprios. Por isso, não é possível atribuir toda a diferença exclusivamente ao modelo de gestão.

Na avaliação dele, as concessões podem oferecer vantagens por estabelecerem obrigações contratuais, metas de desempenho e investimentos de longo prazo. No entanto, é necessário acompanhar se as empresas cumprem os cronogramas e entregam melhorias efetivas aos usuários.

“É importante avaliar o resultado concreto para quem utiliza a rodovia, considerando o cumprimento dos contratos, a qualidade dos serviços e o impacto das tarifas”, aponta De Rosis.

O analista destaca que a avaliação de uma rodovia não deve considerar apenas o valor do pedágio. Também é preciso levar em conta os custos com combustível, manutenção dos veículos, tempo de viagem e segurança. Uma estrada em melhores condições pode reduzir despesas operacionais, mas o custo total para o usuário depende também da tarifa cobrada e das características do trajeto.

Diferença também aparece no cenário nacional

No recorte nacional, a pesquisa da CNT também identifica desempenho melhor nas rodovias concedidas. Entre os trechos sob administração privada avaliados no país, 67,6% foram classificados como Ótimos ou Bons. Nas rodovias públicas, 69% receberam avaliação Regular, Ruim ou Péssima.

A diferença também aparece nos custos operacionais relacionados às condições do pavimento na Região Sul. De acordo com a CNT, o aumento estimado é de 19% nas rodovias concedidas, enquanto chega a 36,7% nas públicas. Os percentuais representam a elevação dos custos de operação em relação a uma situação de pavimento ideal, e não um aumento equivalente no preço final do frete ou dos produtos.

O professor do Departamento de Transportes da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Edu Franco, avalia que a presença de uma empresa responsável pela rodovia pode favorecer a execução de serviços. Segundo ele, as concessionárias contam com recursos provenientes das tarifas e têm obrigações previstas em contrato, o que permite organizar investimentos e intervenções.

“Trecho concedido tem dono”, afirma o professor, ao destacar que existe uma empresa responsável por realizar investimentos e responder pelas condições da infraestrutura conforme as obrigações assumidas.

Franco também aponta que as limitações orçamentárias do poder público podem dificultar a manutenção contínua das estradas. Para ele, a concessão pode contribuir para a conservação e a melhoria da infraestrutura, desde que haja fiscalização e cumprimento das obrigações contratuais.

O coronel Manoel Jorge Neto, assessor de Segurança e Relações Governamentais da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado do Paraná (Fetranspar), também considera que as concessões podem oferecer uma alternativa para melhorar as condições das rodovias.

Na avaliação dele, o poder público enfrenta dificuldades para administrar e manter toda a malha rodoviária. Já as concessionárias assumem compromissos de execução de obras e manutenção, enquanto a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) tem a função de fiscalizar e cobrar o cumprimento dos contratos.

“Pedágio é uma contrapartida. É um bom negócio para as concessionárias e para os usuários que pagam e recebem rodovias em boas condições”, afirma.

Manutenção pública também é necessária

Apesar das diferenças identificadas pela CNT, a Fiep ressalta que a melhoria da infraestrutura depende de investimentos em toda a malha, inclusive nas rodovias públicas que conectam áreas produtoras e industriais aos corredores concedidos.

Para De Rosis, a gestão pública precisa garantir recursos previsíveis para manutenção preventiva. Sem conservação contínua, problemas pontuais podem evoluir e exigir intervenções mais caras.

A entidade também defende que as decisões sobre investimentos considerem o volume de cargas, o risco de acidentes, os congestionamentos, a importância econômica dos trechos e a existência de rotas alternativas.

A pesquisa da CNT avaliou 6.610 quilômetros de rodovias no Paraná. No resultado geral, 51,9% da extensão recebeu classificação Ótima ou Boa, enquanto 48,1% foi considerada Regular, Ruim ou Péssima. O levantamento mostra que, independentemente do modelo de administração, ainda há trechos que precisam de melhorias.