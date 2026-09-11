Enxurrada

Rio Iguaçu sobe e passarela das Cataratas é interditada preventivamente

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 11/09/26 15h31
Prefira a Tribuna no Google
Fotografia em enquadramento amplo com ponto de fuga central de um corredor de ambiente escolar. Em primeiro plano, no centro, três crianças pequenas são vistas de costas caminhando lado a lado pelo corredor iluminado. A criança da esquerda veste casaco escuro e calça jeans; a do meio veste colete rosa claro e calça cinza; e a da direita veste casaco verde e calça escura. As paredes brancas do corredor exibem trabalhos infantis e papéis coloridos afixados em fileiras. À esquerda, há um portãozinho de madeira marrom e portas de salas de aula. À direita, vê-se uma porta de vidro decorada com recortes de corações cor-de-rosa e extintores de incêndio fixados na parede. O piso cinza possui sinalizações coloridas e setas direcionais verdes.
Além da passarela, os caminhos das Bananeiras e do Poço Preto também foram interditados. Foto: Arquivo/Edison Emerson/Tribuna do Paraná.

A passarela das Cataratas do Iguaçu foi interditada preventivamente nesta sexta-feira (11) para garantir a segurança dos turistas. Em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, a vazão do Rio Iguaçu voltou a superar os 8,4 milhões de litros de água por segundo, volume cerca de seis vezes maior do que o registrado normalmente no local.

Nestas condições, a vazão das Cataratas fica em torno de 1,5 milhão de litros por segundo. Com a continuidade das chuvas, porém, o volume pode aumentar ainda mais. Dependendo dos acumulados registrados nesta sexta-feira e ao longo do fim de semana, a vazão pode ultrapassar os 9 milhões de litros por segundo.

A interdição ocorre devido ao aumento expressivo do volume de água e é uma medida preventiva para evitar riscos aos visitantes. Em julho, a passarela já havia sido fechada pelo mesmo motivo. Antes disso, a última interdição havia ocorrido em dezembro de 2024.

Segundo a administração do parque, o atrativo permanecerá fechado até que a vazão do Rio Iguaçu volte a níveis considerados seguros para a visitação.

Além da passarela, os caminhos das Bananeiras e do Poço Preto também estão temporariamente interditados devido à elevação do nível do rio. A Trilha das Cataratas e os mirantes, no entanto, continuam abertos normalmente para visitação até as 16h.

+ Leia mais

Vazão também preocupa no lado argentino

No lado argentino das Cataratas do Iguaçu, o aumento da vazão levou a administração do parque a desmontar a passarela que dá acesso à Garganta do Diabo. O atrativo está fechado desde agosto e deve permanecer interditado pelo menos até o fim de setembro.

A medida foi adotada diante da previsão de cheias no Rio Iguaçu associadas ao fenômeno El Niño. A retirada da estrutura busca evitar que ela seja danificada pela força e pelo volume da água. As chuvas registradas desde quarta-feira (9) também fizeram outras cidades que ficam às margens do Rio Iguaçu monitorarem a elevação do nível do curso d’água.

Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Rio Iguaçu pode provocar enchentes quando o nível chega a 6,5 metros. Em grandes episódios de cheia registrados anteriormente, o rio ultrapassou os 8 metros.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias do estado do Paraná!
Seguir no Google