Rio Iguaçu sobe e passarela das Cataratas é interditada preventivamente

A passarela das Cataratas do Iguaçu foi interditada preventivamente nesta sexta-feira (11) para garantir a segurança dos turistas. Em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, a vazão do Rio Iguaçu voltou a superar os 8,4 milhões de litros de água por segundo, volume cerca de seis vezes maior do que o registrado normalmente no local.

Nestas condições, a vazão das Cataratas fica em torno de 1,5 milhão de litros por segundo. Com a continuidade das chuvas, porém, o volume pode aumentar ainda mais. Dependendo dos acumulados registrados nesta sexta-feira e ao longo do fim de semana, a vazão pode ultrapassar os 9 milhões de litros por segundo.

A interdição ocorre devido ao aumento expressivo do volume de água e é uma medida preventiva para evitar riscos aos visitantes. Em julho, a passarela já havia sido fechada pelo mesmo motivo. Antes disso, a última interdição havia ocorrido em dezembro de 2024.

Segundo a administração do parque, o atrativo permanecerá fechado até que a vazão do Rio Iguaçu volte a níveis considerados seguros para a visitação.

Além da passarela, os caminhos das Bananeiras e do Poço Preto também estão temporariamente interditados devido à elevação do nível do rio. A Trilha das Cataratas e os mirantes, no entanto, continuam abertos normalmente para visitação até as 16h.

Vazão também preocupa no lado argentino

No lado argentino das Cataratas do Iguaçu, o aumento da vazão levou a administração do parque a desmontar a passarela que dá acesso à Garganta do Diabo. O atrativo está fechado desde agosto e deve permanecer interditado pelo menos até o fim de setembro.

A medida foi adotada diante da previsão de cheias no Rio Iguaçu associadas ao fenômeno El Niño. A retirada da estrutura busca evitar que ela seja danificada pela força e pelo volume da água. As chuvas registradas desde quarta-feira (9) também fizeram outras cidades que ficam às margens do Rio Iguaçu monitorarem a elevação do nível do curso d’água.

Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), o Rio Iguaçu pode provocar enchentes quando o nível chega a 6,5 metros. Em grandes episódios de cheia registrados anteriormente, o rio ultrapassou os 8 metros.