Chuvas intensas no Rio Grande do Sul trazem instabilidade para o Paraná

Nesta terça-feira (17), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três alertas para as chuvas que atingirão o Rio Grande do Sul até o fim da semana. A instabilidade também se estende por Santa Catarina e provocará uma virada no tempo no Paraná a partir de quinta-feira (19).

O alerta mais grave, de nível vermelho, atinge a faixa Oeste do Rio Grande do Sul, passando pela região Central, incluindo Santa Maria, até áreas próximas a Porto Alegre. A previsão é de chuva intensa, com até 100 milímetros por dia, além de ventos acima de 60 km/h. Há risco de alagamentos, inundações e deslizamentos.

O alerta laranja, válido para todo o estado gaúcho, indica chuvas entre 50 e 100 mm por dia, ventos de 30 a 60 km/h e possibilidade de granizo, queda de árvores e alagamentos. Já o alerta amarelo, em vigor no norte do Rio Grande do Sul e sul de Santa Catarina, prevê chuvas de até 50 mm e vendavais localizados.

Com chuva volumosa no Rio Grande do Sul, como fica no Paraná?

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os temporais devem chegar ao estado paranaense a partir de quinta-feira (19). As regiões Norte e Nordeste não devem sofrer com a mesma intensidade das demais áreas, mas o fim de semana será chuvoso em todo o Paraná.

A partir de quarta-feira (18), uma frente fria vinda do Paraguai contribui para o avanço mais lento da instabilidade sobre o Sul do país. “No Paraná, essa condição não será tão crítica, mas entre quinta e sexta-feira, a passagem dessa frente fria sobre o estado provocará instabilidades”, explica o meteorologista do Simepar, Reinaldo Kneib.

De acordo com o especialista, a instabilidade no Rio Grande do Sul tem origem em um comportamento típico da primavera, quando ventos quentes e úmidos da região amazônica encontram frentes frias, formando um cenário propício para temporais no Sul do Brasil.

“Esse fluxo de umidade vai se aproximar do estado na próxima semana, mas não será tão intenso quanto está sendo no Rio Grande do Sul. Por isso, não esperamos tempestades severas nem chuvas persistentes que possam causar transtornos à população”, completa Kneib.

Vai esfriar no Paraná?

Apesar de o volume de chuva esperado no Paraná ser menor, as temperaturas devem cair novamente entre sexta e sábado. Em Curitiba, a mínima prevista para sexta-feira é de 12 ºC, com máxima de 22 ºC. No sábado, os termômetros devem variar entre 14 ºC e 19 ºC. O início da próxima semana promete ser mais frio, com máximas em torno de 16 ºC.