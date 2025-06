Homem escala prédio, rouba colar de R$ 29 mil e vai preso em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois homens foram presos na madrugada desta terça-feira (17) após se envolverem em um furto a uma joalheria, no 16º andar de um edifício no Centro de Curitiba. De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos teria escalado o prédio pelo lado de fora para ter acesso à loja.

A dupla levou relógios e joias. Um colar avaliado em R$ 29 mil também foi levado pelos suspeitos. A Polícia Militar foi acionada pelo proprietário, que percebeu o furto pelo acionamento do alarme.

Equipes da polícia realizaram buscas pela região e conseguiram identificar os dois suspeitos num imóvel perto do prédio. Os dois foram presos em flagrante.

Sondaram o local antes do crime

Segundo a polícia, o principal autor do crime, natural de Ponta Grossa, teria sondado a região do prédio dias antes do furto. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Civil.