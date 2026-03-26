Resultados do concurso para agente fazendário no Paraná

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A Secretaria da Fazenda (Sefa) do Paraná informa aos candidatos do concurso público para o cargo de Agente Fazendário que já estão disponíveis para consulta o resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva. A divulgação foi feita nesta quarta-feira (25) pelo Cebraspe, banca organizadora do processo seletivo.

Os candidatos poderão acessar a imagem da prova discursiva, bem como os espelhos de avaliação, e interpor recursos contra o resultado provisório entre as 10h do dia 26 de março e as 18h do dia 27 de março, por meio do site oficial da banca.

Vagas de agente fazendário no Paraná

O concurso contempla seis funções de nível superior: Administrador, Analista Fazendário, Contador, Economista, Estatístico e Profissional de Tecnologia da Informação. As vagas estão distribuídas entre ampla concorrência, pessoas com deficiência e candidatos afrodescendentes, além do cadastro de reserva.

Os aprovados poderão ser lotados em qualquer unidade da Secretaria de Estado da Fazenda ou da Receita Estadual, tanto na Capital quanto no Interior do Paraná.

Para mais detalhes, consulte o edital disponível no site do Cebraspe.