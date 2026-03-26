Rota do Turismo Católico de Curitiba é aprovada; veja todas as atrações

Aprovado em votação definitiva pelos vereadores de Curitiba, o projeto de lei que cria a Rota do Turismo Católico de Curitiba segue agora para sanção do prefeito Eduardo Pimentel, para que seja convertido em lei municipal. De acordo com a autora da proposta, a vereadora Rafaela Lupion (PSD), o objetivo é impulsionar o turismo religioso e fortalecer a economia criativa ligada à fé e ao patrimônio histórico.
O plenário da Câmara Municipal foi favorável à iniciativa, com unanimidade, em votação realizada na sessão desta quarta-feira (25).
A primeira votação foi realizada na segunda-feira (23), sendo que o assunto voltou a ser debatido pela autora e demais vereadores nesta quarta. Conforme a proposição, o circuito católico reunirá igrejas centenárias, santuários de grande visitação e espaços de memória, a fim de consolidar uma rota oficial para peregrinos, visitantes e moradores da cidade.
A rota será composta por três eixos temáticos: Patrimônio Histórico, Grandes Santuários e Locais de Memória e Espiritualidade. Ao todo são 27 pontos de visitação, entre eles estão a Catedral Basílica Menor, a Igreja da Ordem, o Museu de Arte Sacra, o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, o Santuário do Perpétuo Socorro e o Bosque do Papa, entre outros.
“Para além do exercício da fé e da devoção, a criação desta rota de turismo valoriza o nosso patrimônio cultural e histórico, tão bem representado por templos, santuários, igrejas e museus aqui da capital paranaense, algo que precisamos fomentar e incentivar”, afirmou Rafaela Lupion. A questão econômica não pode ser desconsiderada, lembrou a parlamentar, que destacou a cifra de R$ 15 bilhões anuais movimentada pelo segmento turístico no Brasil.
Rota do Turismo Religiosi de Curitiba: valorização da fé e o incentivo ao turismo
Serginho do Posto (PSD) declarou apoio ao projeto e destacou três aspectos relevantes sobre a nova rota turística: o fomento para a economia local, com a atração de mais turistas; o fortalecimento da fé; e, por fim, o robustecimento da cultura de uma maneira geral. “São locais que têm história, que contam a cultura da cidade. Acredito que esse projeto terá destaque justamente nesses pontos”.
“Acho muito interessante tudo aquilo que fomenta a fé das pessoas e a liberdade religiosa. Afinal, a fé leva todos ao Criador. Então, parabéns pelo projeto, votarei favorável”, adiantou Delegada Tathiana Guzella (União). No entendimento da vereadora, ainda que o circuito de visitação seja em locais ligados à Igreja Católica, isso acaba por fomentar o turismo religioso em geral.
Andressa Bianchessi (União) também garantiu seu apoio à iniciativa: “sabemos que, sem fé, não somos nada. Então deixo claro o meu apoio a essa proposição, às pessoas católicas e à Igreja Católica, que realiza um trabalho muito importante para a nossa cidade”.
Veja todos os locais que compõem a Rota do Turismo de Curitiba:
I – Patrimônio Histórico
- Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (Centro)
- Capela de Nossa Senhora da Glória (Alto da Glória)
- Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas (São Francisco)
- Igreja Senhor Bom Jesus do Portão (Portão)
- Museu de Arte Sacra de Curitiba (São Francisco)
- Museu Claretiano de Curitiba (Rebouças)
- Museu Freis Capuchinhos (Mercês)
- Paróquia Nossa Senhora das Mercês (Mercês)
- Paróquia Santo Antônio de Orleans (Orleans)
- Paróquia Santo Estanislau (Centro)
- Paróquia São Vicente de Paula (São Francisco)
- Paróquia São Francisco de Paula (Centro)
- Paróquia São Pedro (Umbará)
- Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões (Centro)
- Paróquia Santa Cândida (Santa Cândida)
- Paróquia São José e Santa Felicidade (Santa Felicidade)
- Paróquia São Miguel Arcanjo (Fanny)
II – Grandes Santuários
- Santuário Diocesano Nossa Senhora de Lourdes (Campo Comprido)
- Santuário da Divina Misericórdia (Umbará)
- Santuário Nossa Senhora do Carmo (Boqueirão)
- Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Centro)
- Santuário Nossa Senhora de La Salette (Jardim Social)
- Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Alto da Glória)
- Santuário Sagrado Coração de Jesus (Água Verde)
- Santuário Santa Rita de Cássia (Hauer)
- Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face (Batel)
- Santuário Tabor Magnificat de Schoenstatt (Campo Comprido)
III – Locais de Memória e Espiritualidade
- Bosque do Papa João Paulo II e Memorial da Imigração Polonesa (Centro Cívico)
- Capela da Medalha Milagrosa das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo (São Francisco)
- Gruta da Paróquia São José das Famílias (Sítio Cercado)
- Túmulo Maria Bueno – Cemitério São Francisco de Paula (São Francisco)
- Túmulo Frei Miguel – Santuário São Leopoldo (Cidade Industrial de Curitiba)