Rota do Turismo Católico de Curitiba é aprovada; veja todas as atrações

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Aprovado em votação definitiva pelos vereadores de Curitiba, o projeto de lei que cria a Rota do Turismo Católico de Curitiba segue agora para sanção do prefeito Eduardo Pimentel, para que seja convertido em lei municipal. De acordo com a autora da proposta, a vereadora Rafaela Lupion (PSD), o objetivo é impulsionar o turismo religioso e fortalecer a economia criativa ligada à fé e ao patrimônio histórico.

O plenário da Câmara Municipal foi favorável à iniciativa, com unanimidade, em votação realizada na sessão desta quarta-feira (25).

A primeira votação foi realizada na segunda-feira (23), sendo que o assunto voltou a ser debatido pela autora e demais vereadores nesta quarta. Conforme a proposição, o circuito católico reunirá igrejas centenárias, santuários de grande visitação e espaços de memória, a fim de consolidar uma rota oficial para peregrinos, visitantes e moradores da cidade.

A rota será composta por três eixos temáticos: Patrimônio Histórico, Grandes Santuários e Locais de Memória e Espiritualidade. Ao todo são 27 pontos de visitação, entre eles estão a Catedral Basílica Menor, a Igreja da Ordem, o Museu de Arte Sacra, o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, o Santuário do Perpétuo Socorro e o Bosque do Papa, entre outros.

“Para além do exercício da fé e da devoção, a criação desta rota de turismo valoriza o nosso patrimônio cultural e histórico, tão bem representado por templos, santuários, igrejas e museus aqui da capital paranaense, algo que precisamos fomentar e incentivar”, afirmou Rafaela Lupion. A questão econômica não pode ser desconsiderada, lembrou a parlamentar, que destacou a cifra de R$ 15 bilhões anuais movimentada pelo segmento turístico no Brasil.

Rota do Turismo Religiosi de Curitiba: valorização da fé e o incentivo ao turismo

Serginho do Posto (PSD) declarou apoio ao projeto e destacou três aspectos relevantes sobre a nova rota turística: o fomento para a economia local, com a atração de mais turistas; o fortalecimento da fé; e, por fim, o robustecimento da cultura de uma maneira geral. “São locais que têm história, que contam a cultura da cidade. Acredito que esse projeto terá destaque justamente nesses pontos”.

“Acho muito interessante tudo aquilo que fomenta a fé das pessoas e a liberdade religiosa. Afinal, a fé leva todos ao Criador. Então, parabéns pelo projeto, votarei favorável”, adiantou Delegada Tathiana Guzella (União). No entendimento da vereadora, ainda que o circuito de visitação seja em locais ligados à Igreja Católica, isso acaba por fomentar o turismo religioso em geral.

Andressa Bianchessi (União) também garantiu seu apoio à iniciativa: “sabemos que, sem fé, não somos nada. Então deixo claro o meu apoio a essa proposição, às pessoas católicas e à Igreja Católica, que realiza um trabalho muito importante para a nossa cidade”.

Veja todos os locais que compõem a Rota do Turismo de Curitiba:

I – Patrimônio Histórico

Catedral Basílica Menor de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais (Centro)

Capela de Nossa Senhora da Glória (Alto da Glória)

Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das Chagas (São Francisco)

Igreja Senhor Bom Jesus do Portão (Portão)

Museu de Arte Sacra de Curitiba (São Francisco)

Museu Claretiano de Curitiba (Rebouças)

Museu Freis Capuchinhos (Mercês)

Paróquia Nossa Senhora das Mercês (Mercês)

Paróquia Santo Antônio de Orleans (Orleans)

Paróquia Santo Estanislau (Centro)

Paróquia São Vicente de Paula (São Francisco)

Paróquia São Francisco de Paula (Centro)

Paróquia São Pedro (Umbará)

Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões (Centro)

Paróquia Santa Cândida (Santa Cândida)

Paróquia São José e Santa Felicidade (Santa Felicidade)

Paróquia São Miguel Arcanjo (Fanny)

II – Grandes Santuários

Santuário Diocesano Nossa Senhora de Lourdes (Campo Comprido)

Santuário da Divina Misericórdia (Umbará)

Santuário Nossa Senhora do Carmo (Boqueirão)

Santuário Nossa Senhora de Guadalupe (Centro)

Santuário Nossa Senhora de La Salette (Jardim Social)

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Alto da Glória)

Santuário Sagrado Coração de Jesus (Água Verde)

Santuário Santa Rita de Cássia (Hauer)

Santuário Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face (Batel)

Santuário Tabor Magnificat de Schoenstatt (Campo Comprido)

III – Locais de Memória e Espiritualidade

Bosque do Papa João Paulo II e Memorial da Imigração Polonesa (Centro Cívico)

Capela da Medalha Milagrosa das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo (São Francisco)

Gruta da Paróquia São José das Famílias (Sítio Cercado)

Túmulo Maria Bueno – Cemitério São Francisco de Paula (São Francisco)

Túmulo Frei Miguel – Santuário São Leopoldo (Cidade Industrial de Curitiba)