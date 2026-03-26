Relíquias de São Carlo Acutis percorrem escolas e igrejas pelo Brasil

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Duas relíquias de São Carlo Acutis percorrem escolas e paróquias brasileiras desde a canonização do santo, em setembro do ano passado. A peregrinação em Curitiba (PR) termina nesta quinta-feira (26). O acervo inclui um pedaço do cinto com o qual o jovem foi sepultado e um fio de cabelo dele. Para a Igreja Católica, uma relíquia é algo que tocou ou integrou o corpo de uma pessoa canonizada.

O padre Fábio Vieira, reitor do Santuário Nossa Senhora dos Remédios em Ladário, na diocese de Corumbá (MS), conduz as visitas. Ele iniciou a divulgação da trajetória de Acutis em 2020, após um período de estudo e missão em Assis, na Itália, onde residiu na casa em que o jovem viveu.

“Tudo mudou em minha vida depois que morei durante um ano na casa de Carlo. Em 15 anos de vida, ele respondeu ao chamado de Deus. Ele alcançou uma configuração com a vida de Cristo e, por isso, tornou-se um modelo para todos nós”, afirma o sacerdote.

Relíquias de Carlos Acutis serão expostas em duas missas em Curitiba

Nesta quinta-feira (26), o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no centro de Curitiba, recebe a exposição das relíquias durante a missa do meio-dia. Às 18h30, a programação segue para a paróquia Senhor Bom Jesus, no bairro Cabral.

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A atividade integra a missão no Colégio Passionista Nossa Senhora Menina. Na terça-feira (24), os estudantes participaram de momentos de espiritualidade e devoção com a história do jovem santo.

“Carlo Acutis viveu em nossos tempos e desperta grande identificação entre os jovens. Na escola, os alunos receberam as relíquias com muita devoção. A presença dele assemelhou-se à de um amigo ali presente”, relata a irmã Mirtes Cherobim, vice-diretora do colégio.

Para o pároco da igreja do Senhor Bom Jesus, padre Rogério Mendes, a visita das relíquias renova a fé da comunidade. “Carlo é um santo jovem que conquistou rapidamente o coração das novas gerações. Ele testemunhou a fé nas redes sociais e esse amor pela Igreja atrai os jovens”, destaca o pároco.

Agenda das visitas das relíquias em abril

No próximo mês, o padre Fábio Vieira vai visitar um número menor de cidades levando as relíquias de São Carlo Acutis, por conta das festividades de Páscoa. A agenda é feita diretamente com a Missão Carlo Acutis Brasil, pelo telefone: (85) 98411-7610.

7/4 – Ituverava (SP)

9/4 – Cascavel (PR)

11/4 – Rutiataba (GO)

12/4 – Goiânia (GO)

Milagre brasileiro colaborou para Carlo Acutis ser reconhecido santo católico

Durante a exumação de Carlo Acutis, em 2019, a Igreja Católica constatou o bom estado de conservação do corpo. Os restos mortais permanecem em exposição para os fiéis na Catedral de Assis.

Muitos fiéis consideram Carlo Acutis como “o padroeiro da internet”. Conforme o livro “Foi Carlo”, de autoria do padre Fábio Vieira, o jovem nasceu em 3 de maio de 1991, em Londres, e cresceu em Milão.

Ele utilizou o conhecimento digital para a evangelização: pesquisou locais de milagres católicos e criou um portal com essas informações. Carlo Acutis morreu aos 15 anos, em 12 de outubro de 2006, em decorrência de uma leucemia.

Padre Fábio Vieira explica que o milagre para a beatificação ocorreu em Campo Grande (MS), em 2013. “O caso envolveu a cura do menino Matheus Vianna, à época com três anos, que sofria de pâncreas anular. A anomalia impedia a alimentação normal e causava vômitos constantes. A Igreja documentou o caso e a Santa Sé reconheceu o milagre por intercessão de Acutis”, relata o sacerdote.

A beatificação ocorreu em 10 de outubro de 2020. A canonização avançou após o reconhecimento de um segundo milagre: a cura de Valéria Valverde. A jovem da Costa Rica sofreu traumatismo craniano grave em Florença, em 2022, após uma queda de bicicleta, e recuperou a saúde plenamente após as orações da família pela intercessão do santo.