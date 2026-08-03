Republicanos oficializa Alexandre Curi ao Senado e apoio a Sandro Alex

A convenção estadual do Republicanos, realizada nesta segunda-feira (3) no Clube Urca, em Curitiba, confirmou o nome de Alexandre Curi como candidato ao Senado nas eleições de 2026. O evento também oficializou o apoio do partido à chapa formada por Sandro Alex (PSD) e Rafael Greca (MDB) na disputa pelo Governo do Estado.

O encontro reuniu cerca de 3 mil pessoas e lideranças de todas as regiões do Paraná, com caravanas representando 300 municípios. Além dos representantes da sigla, a convenção contou com a presença do governador do Paraná, Ratinho Junior, do vice-governador Darci Piana e de Sandro Alex, pré-candidato ao Governo do Estado.

“O Paraná nunca me faltou. E eu não vou faltar ao Paraná”, afirmou Alexandre Curi ao agradecer a indicação. “Eu coloquei o meu nome à disposição desta aliança e não arredo o pé. Não por desejo pessoal. Não por vaidade. Mas porque, neste momento, o Paraná precisa de gente forte no Senado”, acrescentou.

O deputado destacou o papel estratégico que o Senado exercerá nos próximos anos. Segundo ele, a eleição de 2026 será decisiva para a defesa dos interesses do Paraná e para o fortalecimento das instituições nacionais. “O Senado precisa de gente firme, independente, preparada para defender o Paraná e aperfeiçoar as instituições brasileiras”, afirmou.

Curi também defendeu uma atuação municipalista e um novo equilíbrio na relação entre os Estados e a União. Ao lembrar que o Paraná está entre os maiores contribuintes da arrecadação federal, voltou a defender um pacto federativo mais justo. “Para cada real que sai do bolso do paranaense, voltam apenas 36 centavos. O Paraná faz a parte dele. Falta quem cobre a parte da União. Nós precisamos de mais Paraná e de menos Brasília”, disse.

Ao citar a experiência à frente da Assembleia Legislativa, o parlamentar afirmou que pretende levar ao Senado o mesmo compromisso com eficiência, transparência e responsabilidade no uso dos recursos públicos.