View this post on Instagram

O poder da divina proteção e da solidariedade – Responsável por transmitir o amor, a solidariedade e a justiça aos indivíduos mais frágeis e menos favorecidos. • “A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido.” (Provérbios 11:25) • “O homem bom se compadece, e empresta; disporá as suas coisas com juízo; Porque nunca será abalado; o justo estará em memória eterna.” (Salmos 112:5,6) • Uma ação voluntária para 05 ilhas do litoral paranaense; Ilha do Superagui, Ilha das Peças, Ilha Rasa, Ilha das Gamelas e Ilha do Mel. 🏝 • Cerca de 05 toneladas de mantimentos. 05 embarcações para a logística de transporte marítimo. E uma infinidade de amor, respeito e compaixão com o próximo. 🤙🏼 • A corrente do bem existe! O surf é um desses exemplos. @unidospelosurf plantou essa semente, recrutou seus guerreiros e com isso mais de 200 famílias tiveram uma noite de sono mais leve. 🙏🏼 • Agradeço de coração minha amiga @cristianemocellin por atender meu pedido nos 45 do segundo tempo e envolver pessoas de lutam pela mesma causa; @jaymebernardo @pr.somosmais.arq @utfpr_ Deles tivemos 150 cestas básicas, 1.500 litros de água @ourofino e 150 garrafas de álcool em gel. 🙌🏼 • Agradeço aos meus amigos ilhéus @anjos_da_ilha – Ismael, Carioca – Superagui, Paulinho – Peças, Oromar – Rasa, Felipe – Ilha do Mel por estarem sempre as ordens em todos os momentos. 💙 • Agradeço a minha parceira de vida @fermalanski por se dedicar e acreditar como eu nessa causa. Por ser uma mulher disposta, com pensamentos, atitudes de solidariedade compatível comigo e que por isso fazemos essa e outras ações com muito amor e comprometimento. ❤ • Agradeço a @backwashsurf e @alexandre_tostes por abraçarem está nobre causa, independente de bandeira, concorrência comercial, religião, … Mostrando a alma do surf, na solidariedade e no amor ao próximo. Humanizando os caminhos de uma nova era! 👊🏼 • Agradeço a todos os outros parceiros, amigos, famílias, nossas família, nossos pais por terem nos formado e criados com disciplina e honra que levamos a diante nessa caminhada da vida. • Interessados em doações enviem msg inbox, muitas famílias ainda precisam de ajuda! #PAZ