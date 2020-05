Itens como um chapéu da dupla sertaneja Fernando e Sorocaba, um livro autografado por Pelé, uma camisa assinada pelo goleiro Wilson do Coritiba, uma tatuagem, um vestido usado pela primeira-dama do Paraná Luciana Massa, diversos quadros e obras de arte e, até mesmo a oportunidade de participar de um clipe do grupo Tesão Piá, fazem parte de lotes do Leilão Pró-Animal, promovido pelo Governo do Paraná e entidades de proteção animal, artistas e leiloeiro. O objetivo da ação é comprar ração para mais de 10 mil animais, entre eles, cães e gatos resgatados e mantidos por grupos de proteção animal do estado, afetados pela pandemia do novo coronavírus.

“São 52 entidades de proteção animal cadastradas, de 40 municípios, para receber o benefício”, explica a diretora de Políticas Ambientais da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Fabiana Campos.

O leilão on-line acontece no próximo sábado (23), a partir das 19h, pelo site www.hkleiloes.com.br. Para participar e poder fazer lances nos diversos lotes disponíveis, os interessados precisam fazer um cadastro até às 9h desta mesma data. “Temos 40 itens muito interessantes e sua contribuição vai ser de grande valia nesse momento”, ressalta Fabiana.

Como se cadastrar

1) Acesse o site www.hkleiloes.com.br;

2) Clique em cadastro;

3) Clique em cadastrar agora;

4) Preencha o cadastro com todos os dados;

5) Envie os arquivos (fotos) do RG e CPF, Certidão e

Comprovante de Residência (esses documentos facilitarão o envio dos bens arrematados);

6) Clique em aceitar os termos do leilão e termine com botão cadastrar;

7) Aguarde a conferência dos documentos e cadastro pela equipe do leiloeiro;

8) Assim que homologado o cadastro (prazo de 24h no máximo) receberá em seu e-mail a senha. Seu login será seu e-mail. O e-mail será enviado por contato@hkleiloes.com.br. Certifique-se que não cairá na caixa de lixo eletrônico;

9) Navegue no site e procure o leilão 23.133. Esse é o Leilão Beneficente Pró-Animal. Clicando no banner do leilão com desenho do cachorrinho será direcionado também ao leilão. Disponível na versão desktop e mobile;

10) Para dar lances é necessário que se efetue o login com seu e-mail e senha;

11) Os lances já podem ser dados;

12) O leilão será somente eletrônico com lances pela internet, sem presença em auditório.

Em dificuldades

Com a pandemia e a proibição da realizar eventos que gerem aglomerações, as entidades de proteção animal ficaram impossibilitadas de promover os bingos, feiras e outras atividades que ajudavam a arrecadar recursos. Diante deste cenário, os grupos de protetores ficaram sem estrutura disponível e recursos suficientes para o acolhimento e manutenção dos bichos, não conseguindo também, resgatar novos animais em situação de abandono. Por isto, o leilão foi criado, garantem os organizadores.

O Leilão Pró-Animal é uma iniciativa da Frente das Organizações da Proteção Animal no Paraná (Fopar), com o apoio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, do Conselho Estadual de Direitos Animais (Ceda), da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, da Associação Profissional dos Artistas Plásticos do Paraná (Apap/PR) e de Helcio Kronberg Leilões.