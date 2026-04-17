Rede de supermercados inaugura 13ª loja no litoral do Paraná

A rede Bavaresco inaugura neste sábado (18/04) mais uma operação em Paranaguá, no litoral paranaense. A nova unidade dos Supermercados Bavaresco chega ao bairro Porto dos Padres com projeto moderno e mais de 7 mil metros quadrados de área construída, oferecendo 130 vagas de estacionamento, sendo 98 cobertas.

Instalada na Rua Samuel Pires de Mello, 1955, a unidade terá abertura e corte inaugural da faixa neste sábado (18), a partir das 7h30, com a promessa de vários produtos em promoção.

O imóvel foi adquirido pela rede Bavaresco em 2024 e sua construção levou 11 meses de trabalho. A nova loja possui mais de 2.400 metros quadrados de área de vendas, design e equipamentos modernos e climatização completa, além de 15 caixas.

Entre os departamentos, os clientes encontrarão os melhores produtos nacionais e importados, açougue com cortes especiais, padaria com variados tipos de pães, confeitaria com múltiplas produções, hortifrúti, área de congelados, mercearia e utilidades domésticas.

“Esta é uma loja especial para nós da rede Supermercados Bavaresco, pois foi construída na mesma região da nossa primeira operação. Procuramos entregar uma loja que ofereça uma experiência agradável aos clientes durante suas compras, com uma ampla variedade de produtos e seguindo nossos padrões de qualidade”, explica o empresário Roberto Bavaresco, fundador e sócio-proprietário da rede.

A nova loja dos Supermercados Bavaresco em Paranaguá funcionará de segunda-feira a domingo, das 7h às 22h. São aceitos cartões de todas as bandeiras, incluindo operadoras próprias, nas quais o cliente tem até 40 dias para pagar.

Geração de empregos e desenvolvimento da economia local

Com 13 lojas espalhadas pelas cidades do litoral paranaense e uma em Itapoá, Santa Catarina, os Supermercados Bavaresco gerou apenas com essa loja 150 empregos diretos e 800 indiretos. A rede busca constantemente ofertar produtos fabricados nas cidades do litoral paranaense, fomentando a economia local e o desenvolvimento social.

Em junho deste ano, a rede Bavaresco completa 27 anos, mantendo-se como a maior do litoral do Paraná. São seis lojas em Paranaguá, duas em Guaratuba, duas em Pontal do Paraná, uma em Morretes, uma em Matinhos e uma em Itapoá-SC. Com a nova unidade, serão mais de 1.800 colaboradores no total, atendendo mais de 1 milhão de clientes por mês.

“Nosso compromisso é com a população, sempre prezando pela ética, comprometimento e zelo, assim como com o desenvolvimento das cidades em que estamos atuando”, finaliza Roberto Bavaresco, fundador e sócio-proprietário.