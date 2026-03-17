Rede de fast-food anuncia três novas lojas no Paraná em 2026

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A rede de restaurantes Giraffas anunciou um investimento de R$ 6,3 milhões para a abertura de seis novas unidades na região Sul do Brasil. Metade desse valor será destinada ao Paraná, com a implantação de três lojas nas cidades de Curitiba, Piraquara e Ponta Grossa.

Na capital, a nova unidade será a quarta da rede, que já opera nos shoppings Barigui, Curitiba e Flow. Em Piraquara, na Região Metropolitana, a loja será a única da marca em operação no município. Já em Ponta Grossa, a inauguração marcará a segunda unidade local.

O investimento será realizado por franqueados e empreendedores parceiros, dentro do plano de expansão nacional da empresa, segundo a assessoria da marca. Embora as datas de inauguração ainda não tenham sido divulgadas, a expectativa é de que as novas unidades entrem em operação ao longo de 2026.

Atualmente, o Giraffas soma 64 unidades na região Sul, com cerca de 945 colaboradores. No cenário nacional, a empresa prevê investir R$ 8,5 milhões em tecnologia e R$ 30 milhões em marketing ao longo do ano, com foco na melhoria da experiência do cliente e no ganho de eficiência operacional.

“Seguimos confiantes no potencial de crescimento da Região Sul, que apresenta mercados estratégicos e consumidores cada vez mais conectados com a proposta do Giraffas. Nosso objetivo é ampliar a capilaridade da marca e gerar novas oportunidades de emprego e desenvolvimento local”, afirmou Eduardo Guerra.