Leilão de veículos apreendidos em Curitiba ocorre nesta quarta-Feira

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A Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) de Curitiba realiza nesta quarta-feira (18/3) um leilão eletrônico de 53 veículos apreendidos durante fiscalizações de trânsito na capital. O evento online, que acontece no site da Vip Leilões a partir das 9h, oferecerá automóveis em condição de circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas com motor inservível.

A disputa será escalonada ao longo do dia, com os lotes de veículos em condição de circulação sendo leiloados das 9h às 11h, seguidos pelas sucatas aproveitáveis das 11h às 13h, e finalizando com as sucatas de motor inservível das 13h às 17h. O critério de arremate será o maior lance por lote.

Interessados podem visitar os veículos nesta terça-feira (17/3) no pátio da VIP Leilões, mediante agendamento prévio. A participação no leilão é aberta a pessoas físicas e jurídicas, exceto para as sucatas, que são restritas a empresas especializadas em desmontagem de veículos com registro no Detran.

O leilão representa a etapa final do processo de remoção de veículos apreendidos por irregularidades em Curitiba. Conforme o Código de Trânsito Brasileiro, veículos não retirados pelos proprietários no prazo de 60 dias após a remoção podem ser leiloados. Todas as informações sobre os lotes, incluindo imagens, modelos e lances mínimos, estão disponíveis no portal da VIP Leilões.