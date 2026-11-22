Foi inaugurada na última quinta-feira (19), em Cascavel, a nova loja do Portí Atacadista. Localizado na BR-277, no bairro Cascavel Velho, o empreendimento é do Grupo Irani, que está há 53 anos na cidade. Antes da abertura, clientes já aguardavam na entrada para aproveitar as ofertas de inauguração.

O evento de lançamento da loja marcou a conclusão das mudanças feitas na unidade, desde agosto, quando ela passou a operar com a bandeira Portí. Entre as novidades, a balança diretamente nos caixas, para maior agilidade nas compras. A loja ganhou fachada nova, passou por revitalização e revisão do mix de produtos.

A operação será realizada pela mesma equipe que já atuava na unidade, instalada na rua Veneza, número 150. Colaboradores participaram de treinamentos e cursos para desenvolvimento de lideranças no grupo, que tem forte presença no Oeste do estado, com os Supermercados Irani e Portí Atacadista.

“Há 53 anos, a nossa família começou a construir sua história bem aqui perto, no Cascavel Velho. Inaugurar o Portí neste bairro é continuar esse legado, que é de toda a família Irani: dos colaboradores e dos clientes que caminham com a gente desde o começo”, disse Daniel Pegoraro Junior, diretor do Grupo Irani.

A cerimônia de inauguração teve a presença de autoridades, como o prefeito de Cascavel, Renato Silva, do deputado federal eleito Paranhos, do presidente da Câmara de Vereadores, Thiago Almeida, e de políticos locais.