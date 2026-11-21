A produção anual de medicamentos da Prati-Donaduzzi poderá chegar a 22 bilhões de doses com a construção de uma nova unidade industrial em Toledo, no Oeste do Paraná. O projeto prevê um investimento de R$ 1 bilhão e representa uma ampliação de aproximadamente 30% da capacidade produtiva da companhia.

A expansão será viabilizada pela implantação de uma quinta fábrica de medicamentos sólidos, que contará com dez linhas de produção. A estrutura terá 26 mil metros quadrados de área construída e deverá acrescentar 5 bilhões de doses à produção anual da empresa. Atualmente, a farmacêutica tem capacidade instalada para produzir 17 bilhões de doses por ano.

Com a nova fábrica, a Prati-Donaduzzi também ampliará sua estrutura industrial para 50 linhas produtivas. O empreendimento tem previsão de gerar 500 empregos diretos.

Investimento amplia presença industrial em Toledo

A fábrica, denominada Sólidos 5, será instalada no Biopark, em Toledo. A escolha do local acompanha a necessidade de ampliar o espaço destinado às operações da farmacêutica, cujo atual complexo industrial chegou ao limite de ocupação.

O parque tecnológico foi idealizado por Luiz e Carmen Donaduzzi, fundadores da farmacêutica, e completou dez anos em 2026. Atualmente, reúne 170 empresas e concentra iniciativas empresariais e de inovação.

O investimento de R$ 1 bilhão foi apresentado durante as comemorações do aniversário do complexo. Na mesma ocasião, o Governo do Paraná anunciou a homologação da construção do Eixão do Desenvolvimento, projeto viário que fará a ligação da região urbana de Toledo com Novo Sobradinho e o Biopark.

Expansão também mira novos mercados

Além de ampliar a capacidade de fabricação, a Prati-Donaduzzi mantém planos para expandir sua atuação comercial fora do Brasil. Atualmente, os Estados Unidos são o único mercado internacional informado pela companhia, onde comercializa produtos nutracêuticos.

Fundada em 1993, a farmacêutica construiu sua atuação no setor de medicamentos, com presença no segmento de genéricos. A nova fábrica amplia a estrutura disponível para a produção de medicamentos sólidos, mas a companhia ainda não especificou quais produtos serão fabricados na unidade.