A MBRF registrou lucro líquido de R$ 210 milhões no terceiro trimestre de 2026, uma alta de 123,5% na comparação com o mesmo período de 2025. O volume consolidado de produção atingiu 2,051 milhões de toneladas, o que representa um avanço de 4,2% frente ao segundo trimestre deste ano.

Já a receita líquida subiu 1,7% na comparação trimestral e teve variação de -0,8% em relação ao ano anterior. De acordo com o CEO da companhia, Miguel Gularte, os números refletem o primeiro ano após a fusão da empresa. “Avançamos de forma consistente na integração das operações, na captura de sinergias e na diversificação de mercados e portfólio”, afirmou o executivo.

No Paraná, a empresa mantém seis complexos industriais — localizados em Toledo, Carambeí, Ponta Grossa, Francisco Beltrão, Paranaguá e Dois Vizinhos — e dois centros de distribuição, em Londrina e São José dos Pinhais. A operação no estado emprega mais de 19 mil funcionários diretos, gera 3 mil postos indiretos e reúne mais de 1.700 produtores integrados.

As unidades paranaenses fabricam cortes de frango e suínos, embutidos, bacon, empanados, pizzas congeladas, tortas e pratos prontos das marcas Sadia, Perdigão, Qualy, Kidelli e Perdix. A produção abastece o mercado nacional e é exportada para outros países.

Para ampliar a capacidade produtiva no estado, a MBRF anunciou neste ano mais de R$ 1 bilhão em investimentos. Desse montante, R$ 375 milhões integram o FIDC Paraná, fundo criado em parceria com o Governo do Estado para financiar a cadeia de aves e suínos e os produtores integrados, com aporte de 80% da empresa e 20% do poder público.

Na área social, o Instituto MBRF atendeu diretamente 20 mil pessoas no Paraná em 2026, por meio de iniciativas de segurança alimentar, educação e redução do desperdício de alimentos. Em Toledo, a instituição mantém os projetos Cozinha Mundo, em parceria com a Embaixada Solidária, e o Circuito de Línguas, voltados ao acolhimento, ensino de idiomas e integração de migrantes, refugiados e apátridas.

Além disso, os comitês de voluntariado das unidades paranaenses realizaram cerca de 60 ações ao longo do ano, somando 550 participações de funcionários.