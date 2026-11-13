Reclamações contra a Copel na Aneel aumentaram 89,8% em um ano

As interrupções no fornecimento de energia elétrica continuam sendo uma preocupação para produtores rurais do Paraná. Entre outubro de 2025 e setembro de 2026, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) recebeu 6.166 reclamações contra os serviços da Copel, um aumento de 89,8% em relação aos 3.249 registros feitos nos 12 meses anteriores. A falta de energia aparece como o principal motivo das queixas.

O crescimento das reclamações ocorre em um período de aumento nos resultados financeiros da companhia. Nesta quarta-feira (12), a Copel divulgou lucro líquido de R$ 688,4 milhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 89% na comparação com os R$ 364,2 milhões registrados no mesmo período de 2025.

Os problemas de fornecimento têm impacto especialmente nas propriedades rurais, onde a energia é necessária para manter equipamentos, sistemas de alimentação e climatização dos animais.

Segundo o Sistema FAEP, há relatos de produtores que passaram mais de quatro dias sem eletricidade, precisando recorrer a geradores e aumentar os gastos com combustível.

Para o presidente do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, os resultados da companhia deveriam ser acompanhados de melhorias na qualidade do serviço. Ele também cita o reajuste de 20,51% na tarifa de energia, aplicado neste ano, e cobra mais investimentos na rede elétrica, principalmente nas áreas rurais.

No campo, as interrupções podem provocar prejuízos à produção e exigir gastos extras com diesel, manutenção de equipamentos e geradores. Na avicultura e na suinocultura, por exemplo, a energia é essencial para o funcionamento dos sistemas de climatização, abastecimento de água e alimentação dos animais.

Produtores relatam prejuízos e até 109 horas sem energia

Em Chopinzinho, no Sudoeste, produtores de aves chegaram a ficar mais de 80 horas sem energia após o temporal de 3 de outubro. Segundo Elivelton Antônio Bosi, presidente da Associação de Avicultores e integrante da Comissão Técnica de Avicultura do Sistema FAEP, o fornecimento é essencial para a climatização dos galpões e a alimentação dos animais.

Mesmo sem mortes, as quedas podem comprometer o desenvolvimento das aves, aumentar doenças respiratórias e elevar o consumo de ração. Para manter os equipamentos funcionando, produtores de porte médio chegaram a gastar mais de 600 litros de diesel, cerca de R$ 5 mil.

Na região Oeste, a situação também preocupa os suinocultores. De acordo com Juciely Tonial, vice-presidente da Comissão Técnica de Suinocultura do Sistema FAEP, produtores de Serranópolis do Iguaçu ficaram até 109 horas sem energia. Em Toledo, uma propriedade passou quatro dias sem fornecimento após o rompimento de um cabo, afetando também outras dez famílias da mesma linha rural.

Copel destaca investimentos na rede elétrica

Em resposta aos relatos de produtores rurais, a Copel informou à Tribuna do Paraná que tem ampliado os investimentos na expansão e modernização da rede elétrica em todo o Paraná. Segundo a companhia, os aportes em obras no Estado somam R$ 3 bilhões em 2026, sendo R$ 2 bilhões destinados à rede de distribuição, incluindo a instalação de novos circuitos, ampliação da rede automatizada e modernização de subestações.

A empresa também destacou o programa Paraná Trifásico, que recebeu R$ 3,3 bilhões em investimentos e já soma 25 mil quilômetros de redes instaladas na área rural, atendendo a todas as regiões do Estado. Outra iniciativa é o Copel Agro, criado para atender produtores das cadeias de leite, peixe, frango e suínos, além de fumicultores.

Com investimento de R$ 200 milhões, o programa oferece atendimento 24 horas e acompanhamento das ocorrências. Até a primeira semana de novembro, foram registrados 248 mil atendimentos, dos quais 187,1 mil relacionados a situações emergenciais.

Sobre os temporais, a Copel afirmou que enfrentou nove eventos severos entre 30 de agosto e 7 de novembro. No episódio mais recente, em 7 de novembro, 493,2 mil unidades consumidoras tiveram o fornecimento interrompido. De acordo com a companhia, 80% dos imóveis afetados tiveram a energia restabelecida em menos de 24 horas, com mobilização de mais de 3 mil profissionais de campo nos momentos de maior demanda.

A companhia acrescentou que prevê investir R$ 24,8 bilhões entre 2026 e 2030, sendo R$ 16 bilhões destinados à modernização da rede de distribuição e a obras de suporte. Para 2027, estão previstas seis novas subestações em diferentes regiões do Paraná.

Temporal recente também afetou fornecimento no Paraná

A rede elétrica do Paraná voltou a enfrentar dificuldades após os temporais do dia 7 de novembro. Conforme informou a Copel, quase 500 mil unidades consumidoras ficaram sem energia no momento mais crítico da ocorrência.

Cinco dias depois, em 12 de novembro, a companhia informou que havia restabelecido o fornecimento para 99,9% dos imóveis afetados. Para recuperar a rede, foram reconstruídos 49 quilômetros de estruturas, substituídos 894 postes e trocados 306 transformadores.