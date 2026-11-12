Cinco dias após temporal, Copel restabelece energia para 99,9% dos imóveis afetados no Paraná

Cinco dias depois dos temporais que atingiram o Paraná no último sábado (7), a Copel informou que restabeleceu o fornecimento de energia para 99,9% das unidades consumidoras afetadas. As equipes continuam atendendo ocorrências pontuais, mas não há mais contingências no sistema elétrico.

Já a Sanepar informou que o abastecimento de água dos 660 mil moradores prejudicados pelo rompimento de uma adutora na Grande Curitiba foi normalizado.

A recuperação da rede elétrica exigiu a reconstrução de 49 quilômetros de rede, a substituição de 894 postes e a troca de 306 transformadores. No momento mais crítico do temporal, aproximadamente 493 mil unidades consumidoras ficaram sem energia.

Na manhã desta quinta-feira (12), o painel da Copel registrava 7.588 unidades consumidoras sem energia no Paraná. A Região Norte concentrava 3.573 desligamentos, seguida pelo Oeste (1.421), Sudoeste (911), Noroeste (706), Centro-Sul (642), Litoral (140) e área Metropolitana (15).

Os números incluem interrupções por diferentes motivos e não representam exclusivamente imóveis afetados pelo temporal de sábado.

Na Região Metropolitana de Curitiba, moradores de São José dos Pinhais relataram interrupções prolongadas. Na quarta-feira (11), a prefeita Nina Singer cobrou providências da Copel. Em Pinhais, três postes danificados deixaram moradores e comerciantes da Vila Emiliano Perneta sem energia por pelo menos três dias.

Abastecimento de água

A Sanepar informou, na quarta-feira (11), que havia concluído a normalização do abastecimento para aproximadamente 660 mil pessoas de Curitiba e Região Metropolitana. A interrupção foi provocada pelo rompimento de uma tubulação de grande porte que liga a barragem Passaúna à estação de tratamento.

Segundo a companhia, quedas de energia durante o temporal provocaram oscilações de pressão na rede, danificando uma estrutura localizada a aproximadamente quatro metros de profundidade. O reparo exigiu mais de 15 horas de trabalho.

A distribuição foi retomada gradualmente e normalizada na terça-feira (10). A Sanepar orienta moradores que ainda enfrentam problemas a registrar a ocorrência pelos canais oficiais.

Nesta quinta-feira (12), também há registros de interrupções no abastecimento em bairros de Curitiba, como Centro, Uberaba, Xaxim e Boqueirão, além de outros municípios paranaenses. Essas ocorrências estão relacionadas a serviços de manutenção e melhorias na rede, porém sem vínculo com o temporal de sábado.

Moradores podem consultar a situação do abastecimento pelo telefone 0800 200 0115. As ocorrências de falta de energia devem ser comunicadas à Copel pelo 0800 51 00 116.