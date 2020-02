Uma balsa que faz a travessia de veículos no Rio Itiberê, em Paranaguá, litoral paranaense, sofreu um acidente na manhã desta segunda-feira (10). Segundo a Marinha do Brasil, a balsa Três Fronteiras colidiu contra os pilares da passarela de pedestres após o rebocador “AFS” ter problemas mecânicos. A travessia é feita no Rio Itiberê, entre o continente e a Ilha dos Valadares.

A capitania dos Portos do Paraná informou ainda que uma equipe de Inspeção naval foi até o local vistoriar as embarcações e um Inquérito administrativo será aberto para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Não há informação sobre feridos.

Segurança em primeiro lugar!

A capitania dos portos do Paraná ressalta a importância de a população auxiliar na fiscalização quanto à qualidade das embarcações, bem como prevenção de poluição. Viu algo errado? Basta encaminhar denúncias e informações no Disque-Segurança da Navegação: (41) 3721-1542 ou pelo e-mail cppr.faleconosco@marinha.mil.br.

