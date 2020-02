Uma mulher ficou gravemente ferida ao tentar salvar a própria vida saltando de uma altura de 30 metros do Viaduto do Carvalho, na região de Serra do Mar, litoral paranaense, no sábado (08). Ela estava em um grupo de 15 pessoas que caminhava sobre os trilhos do trem. Em determinado momento, justamente enquanto o grupo estava passando pelo viaduto, o trem chegou e a mulher se viu obrigada a pular para tentar escapar do trem. As informações são do Grupo de Socorro em Montanha (Cosmo), que prestou os atendimentos juntamente com o Corpo de Bombeiros de Marinhos. O Cosmo é formado por montanhistas voluntários.

As outras pessoas que estavam com ela na caminhada conseguiram escapar por uma plataforma lateral do trilho. Outras conseguiram se ‘esconder’ em outros espaços. Eles tinham iniciado a caminhada por volta das 7h da manhã e seguiam descendo pela trilha do Itupava pelo trilho. “Lembrando que é extremamente proibido caminhar pelos trilhos”, alertou o grupo Cosmo em uma postagem no Instagram.

O atendimento à jovem, de 24 anos, começou às 18h, quando três integrantes do grupo chegaram a uma base pedindo apoio. Com base nas informações, quatro integrantes do Cosmo, devidamente equipados, foram ao ponto indicado. Enquanto isso uma equipe dos Bombeiros de Morretes subiam para o Marumbi para dar apoio ao resgate, que foi concluído apenas por volta das 21h.

Resgate no Viaduto do Carvalho, na Serra do Mar, durou três horas. Foto: Reprodução/Cosmo.

Segundo o grupo Cosmo, a mulher precisou ser içada juntamente com um membro da equipe de resgate. A jovem foi levada para um hospital de Morretes com múltiplas fraturas e tem seu estado de saúde estável. “É extremamente perigoso caminhar sobre os trilhos. Esperamos que com este exemplo, este tipo de acidente não se repita”, alertaram os voluntários.