A Defesa Civil do Paraná segue em alerta contra os alagamentos nas praias neste domingo (9), por causa da previsão de chuva que vai do fim da tarde até a madrugada de segunda-feira (10). De acordo com a meteorologia, as pancadas que ocorrem na divisa do Paraná com Santa Catarina devem atingir o Litoral. No sábado (8), dezenas de ruas e casas, especialmente em Matinhos, ficaram alagadas. Pontal do Paraná e Guaratuba também tiveram problemas com a precipitação, que foi acima da média (34 mm) e surpreendeu os veranistas.

Conforme informou a Defesa Civil à Tribuna do Paraná, a atenção é total porque há riscos de novos alagamentos, já que o terreno nas praias está encharcado, mesmo com a água dos alagamentos de sábado já tendo baixado. Ainda de acordo com a Defesa, até por volta das 15h, o trabalho realizado pelas equipes foi o da limpeza dos locais atingidos. Os últimos espaços limpos foram três escolas públicas e três Centros de Educação Infantil (CMEIs).

Alagamentos no sábado

No sábado, o Corpo de Bombeiros informou ao G1 PR que atendeu chamados para busca de pessoas ilhadas em residências de várias localidades. Uma das ocorrências chamou a atenção no Centro de Matinhos, quando uma idosa com a perna quebrada relatou que não conseguia sair do imóvel.

Todas as pessoas foram resgatadas e ninguém precisou de atendimento médico. Os moradores foram para casas de parentes e amigos para esperar a água baixar. Segundo a Somar Meteorologia, para o mês de fevereiro são esperados pela média 319 milímetros e até agora, em apenas uma semana, já caíram 196mm em Guaratuba.

A Prefeitura emitiu um alerta por causa das chuvas, preparando os moradores e turistas para novos alagamentos que podem acontecer. Em Matinhos, a prefeitura informou que cinco famílias ficaram desalojadas.

Em Pontal do Paraná a situação não foi diferente. Segundo alguns moradores, muitas casas foram alagadas. Em algumas residências, a água dos ralos não desciam, o que impossibilitou o uso do banheiro e muitas delas.