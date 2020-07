O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) testou negativo para covid-19 nos exames coletados na terça-feira (7). O resultado negativo foi confirmado pela assessoria de imprensa do governador, na manhã desta quarta-feira (8). Ainda segundo o governo, Ratinho fez dois exames: o teste rápido (sorológico) e o do tipo RT-PCR, “padrão ouro”, que é coletado em secreções respiratórias.

Os testes foram realizados após um assessor de gabinete do governador receber o diagnóstico de covid-19. Os demais integrantes do gabinete e outros funcionários que tiveram contato com Ratinho Junior também fizeram o exame.

Esta não é a primeira vez que Ratinho Junior faz exames para detectar a doença. Em março, o governador testou negativo após viajar em uma comitiva brasileira nos Estados. Também na terça-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro confirmou estar com o novo coronavírus, em Brasília.

