Ratinho Júnior lidera ranking como governador mais bem avaliado do Brasil

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Veritá neste domingo (19/4) apontou Ratinho Júnior como o governador mais bem avaliado do Brasil. O levantamento, realizado entre 13 de março e 4 de abril, ouviu 40 mil pessoas, o maior número de entrevistas já registrado em uma pesquisa desse tipo. No ranking, Ratinho Júnior aparece com 84% de aprovação.
Em seguida está Ronaldo Caiado, de Goiás, com 83%, e Jorginho Mello, de Santa Catarina, com 80%, completando as três primeiras posições.
Entre os demais governadores mais bem avaliados estão Mauro Mendes, de Mato Grosso, com 79%; Renato Casagrande, do Espírito Santo, com 77%; e João Azevêdo, da Paraíba, com 70%. Na outra ponta, Wilson Lima, do Amazonas, aparece na última posição, com 74% de rejeição.
Segundo o instituto, a alta aprovação no Paraná está ligada, entre outros fatores, aos investimentos em infraestrutura. Entre as obras citadas estão a Ponte de Guaratuba, com entrega prevista para os próximos dias, e a Ponte da Integração, que conecta Foz do Iguaçu ao Paraguai.
Em seu segundo mandato, Ratinho Júnior não pode disputar a reeleição. Como possível sucessor, o grupo político do governador indicou Sandro Alex como pré-candidato. Também já anunciaram pré-candidaturas Sergio Moro, Rafael Greca e Requião Filho.
Veja o ranking completo
|Nome (Estado)
|Aprovação
|Desaprovação
|RATINHO JÚNIOR (PR)
|84%
|16%
|RONALDO CAIADO (GO)
|83%
|17%
|JORGINHO MELLO (SC)
|80%
|20%
|MAURO MENDES (MT)
|79%
|21%
|RENATO CASAGRANDE (ES)
|77%
|23%
|JOÃO AZEVÊDO (PB)
|70%
|30%
|ANTÔNIO DENARIUM (RR)
|69%
|31%
|RAQUEL LYRA (PE)
|62%
|38%
|WANDERLEI BARBOSA (TO)
|61%
|39%
|TARCÍSIO DE FREITAS (SP)
|57%
|43%
|ROMEU ZEMA (MG)
|56%
|44%
|FÁBIO MITIDIERI (SE)
|56%
|44%
|EDUARDO RIEDEL (MS)
|55%
|45%
|GLADSON CAMELI (AC)
|54%
|46%
|CARLOS BRANDÃO (MA)
|47%
|53%
|RAFAEL FONTELES (PI)
|46%
|54%
|CLÁUDIO CASTRO (RJ)
|45%
|55%
|CLÉCIO LUÍS (AP)
|44%
|56%
|HELDER BARBALHO (PA)
|43%
|57%
|PAULO DANTAS (AL)
|39%
|61%
|ELMANO DE FREITAS (CE)
|39%
|61%
|MARCOS ROCHA (RO)
|38%
|62%
|JERÔNIMO RODRIGUES (BA)
|37%
|63%
|EDUARDO LEITE (RS)
|35%
|65%
|IBANEIS ROCHA (DF)
|34%
|66%
|FÁTIMA BEZERRA (RN)
|29%
|71%
|WILSON LIMA (AM)
|26%
|74%