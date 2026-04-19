Avaliação

Ratinho Júnior lidera ranking como governador mais bem avaliado do Brasil

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 19/04/26 17h00
Imagem mostra Ratinho Jr, com um terno preto e camisa branca em um púlpito. Governador Ratinho Junior em evento político em São Paulo falando sobre eleições 2026
Pesquisa ouviu 40 mil pessoas no país. Foto: Reprodução/Geraldo Bubniak/AEN

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Veritá neste domingo (19/4) apontou Ratinho Júnior como o governador mais bem avaliado do Brasil. O levantamento, realizado entre 13 de março e 4 de abril, ouviu 40 mil pessoas, o maior número de entrevistas já registrado em uma pesquisa desse tipo. No ranking, Ratinho Júnior aparece com 84% de aprovação.

Em seguida está Ronaldo Caiado, de Goiás, com 83%, e Jorginho Mello, de Santa Catarina, com 80%, completando as três primeiras posições.

Entre os demais governadores mais bem avaliados estão Mauro Mendes, de Mato Grosso, com 79%; Renato Casagrande, do Espírito Santo, com 77%; e João Azevêdo, da Paraíba, com 70%. Na outra ponta, Wilson Lima, do Amazonas, aparece na última posição, com 74% de rejeição.

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Segundo o instituto, a alta aprovação no Paraná está ligada, entre outros fatores, aos investimentos em infraestrutura. Entre as obras citadas estão a Ponte de Guaratuba, com entrega prevista para os próximos dias, e a Ponte da Integração, que conecta Foz do Iguaçu ao Paraguai.

Em seu segundo mandato, Ratinho Júnior não pode disputar a reeleição. Como possível sucessor, o grupo político do governador indicou Sandro Alex como pré-candidato. Também já anunciaram pré-candidaturas Sergio Moro, Rafael Greca e Requião Filho.

Veja o ranking completo

Nome (Estado)AprovaçãoDesaprovação
RATINHO JÚNIOR (PR)84%16%
RONALDO CAIADO (GO)83%17%
JORGINHO MELLO (SC)80%20%
MAURO MENDES (MT)79%21%
RENATO CASAGRANDE (ES)77%23%
JOÃO AZEVÊDO (PB)70%30%
ANTÔNIO DENARIUM (RR)69%31%
RAQUEL LYRA (PE)62%38%
WANDERLEI BARBOSA (TO)61%39%
TARCÍSIO DE FREITAS (SP)57%43%
ROMEU ZEMA (MG)56%44%
FÁBIO MITIDIERI (SE)56%44%
EDUARDO RIEDEL (MS)55%45%
GLADSON CAMELI (AC)54%46%
CARLOS BRANDÃO (MA)47%53%
RAFAEL FONTELES (PI)46%54%
CLÁUDIO CASTRO (RJ)45%55%
CLÉCIO LUÍS (AP)44%56%
HELDER BARBALHO (PA)43%57%
PAULO DANTAS (AL)39%61%
ELMANO DE FREITAS (CE)39%61%
MARCOS ROCHA (RO)38%62%
JERÔNIMO RODRIGUES (BA)37%63%
EDUARDO LEITE (RS)35%65%
IBANEIS ROCHA (DF)34%66%
FÁTIMA BEZERRA (RN)29%71%
WILSON LIMA (AM)26%74%
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