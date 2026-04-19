Ratinho Júnior lidera ranking como governador mais bem avaliado do Brasil

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Veritá neste domingo (19/4) apontou Ratinho Júnior como o governador mais bem avaliado do Brasil. O levantamento, realizado entre 13 de março e 4 de abril, ouviu 40 mil pessoas, o maior número de entrevistas já registrado em uma pesquisa desse tipo. No ranking, Ratinho Júnior aparece com 84% de aprovação.

Em seguida está Ronaldo Caiado, de Goiás, com 83%, e Jorginho Mello, de Santa Catarina, com 80%, completando as três primeiras posições.

Entre os demais governadores mais bem avaliados estão Mauro Mendes, de Mato Grosso, com 79%; Renato Casagrande, do Espírito Santo, com 77%; e João Azevêdo, da Paraíba, com 70%. Na outra ponta, Wilson Lima, do Amazonas, aparece na última posição, com 74% de rejeição.

Segundo o instituto, a alta aprovação no Paraná está ligada, entre outros fatores, aos investimentos em infraestrutura. Entre as obras citadas estão a Ponte de Guaratuba, com entrega prevista para os próximos dias, e a Ponte da Integração, que conecta Foz do Iguaçu ao Paraguai.

Em seu segundo mandato, Ratinho Júnior não pode disputar a reeleição. Como possível sucessor, o grupo político do governador indicou Sandro Alex como pré-candidato. Também já anunciaram pré-candidaturas Sergio Moro, Rafael Greca e Requião Filho.

Veja o ranking completo

Nome (Estado) Aprovação Desaprovação RATINHO JÚNIOR (PR) 84% 16% RONALDO CAIADO (GO) 83% 17% JORGINHO MELLO (SC) 80% 20% MAURO MENDES (MT) 79% 21% RENATO CASAGRANDE (ES) 77% 23% JOÃO AZEVÊDO (PB) 70% 30% ANTÔNIO DENARIUM (RR) 69% 31% RAQUEL LYRA (PE) 62% 38% WANDERLEI BARBOSA (TO) 61% 39% TARCÍSIO DE FREITAS (SP) 57% 43% ROMEU ZEMA (MG) 56% 44% FÁBIO MITIDIERI (SE) 56% 44% EDUARDO RIEDEL (MS) 55% 45% GLADSON CAMELI (AC) 54% 46% CARLOS BRANDÃO (MA) 47% 53% RAFAEL FONTELES (PI) 46% 54% CLÁUDIO CASTRO (RJ) 45% 55% CLÉCIO LUÍS (AP) 44% 56% HELDER BARBALHO (PA) 43% 57% PAULO DANTAS (AL) 39% 61% ELMANO DE FREITAS (CE) 39% 61% MARCOS ROCHA (RO) 38% 62% JERÔNIMO RODRIGUES (BA) 37% 63% EDUARDO LEITE (RS) 35% 65% IBANEIS ROCHA (DF) 34% 66% FÁTIMA BEZERRA (RN) 29% 71% WILSON LIMA (AM) 26% 74%