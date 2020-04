O governador Ratinho Junior, o chefe da Casa Civil Guto Silva e o secretário da Saúde Beto Preto apresentaram resultado negativo para infecção do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo Governo do Estado nesta terça-feira (28), depois da equipe ter tido contato com o deputado federal Ricardo Barros num evento em Maringá. Barros testou positivo para a doença.

Também realizaram o teste para o coronavírus o superintendente de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona e o superintendente de Esportes, Hélio Wirbiski, além de servidores do estado que trabalharam para a realização do evento em Maringá. Todos testaram negativo para a covid-19.

O evento em Maringá realizado nesta sexta-feira (24) inaugurou 108 novos leitos no Hospital Universitário de Maringá, que dobrou sua capacidade para atender os pacientes de coronavírus. O investimento foi de R$ 15,3 milhões, sendo R$ 7,8 milhões para custeio para os próximos seis meses e R$ 7,5 milhões em equipamentos, mobília e insumos médicos.

Segundo exame

O governador Ratinho Junior testou para coronavírus no dia 13 de março. O exame foi feito após o governador realizar uma viagem ao Estados Unidos a convite do presidente Jair Bolsonaro. Um dos assessores do presidente testou positivo para a doença e fez tratamento domiciliar. Na época, o exame de Ratinho Junior testou negativo para a infecção de coronavírus.