O governador do Paraná, Ratinho Jr, o secretário estadual de Saúde, Beto Preto, além de toda a comitiva do governo do estado que esteve em Maringá sexta-feira (24) estão em isolamento preventivo após contato com o deputado federal Ricardo Barros (PP), que está infectado com coronavírus. O ex-ministro da Saúde do governo Michel Temer foi diagnosticado com covid-19 na noite de sábado (25) e está em internamento domiciliar.

Aproximadamente 20 pessoas participaram da cerimônia em Maringá. De acordo com o boletim de domingo, o estado soma 1.156 casos confirmados e 73 mortes por covid-10.

Ratinho Jr e Beto Preto, que viajaram sexta-feira para a contratação de 108 leitos para o Hospital Universitário de Maringá, tiveram material recolhido para exame de coronavírus neste domingo (26). Durante a cerimônia de contratação em que estava Barros, o governador, o secretário de Saúde e nem os outros integrantes da comitiva respeitaram a distância mínima de 1,5 metro para prevenir a transmissão. Todos estavam de máscara.

Integrantes da comitiva também farão o exame. Até sair o resultado dos exames, o governador, o secretário de Saúde e todos os integrantes da comitiva estarão com a agenda cancelada. A previsão é de que os resultados saiam em 48h.

Além de representantes do governo estadual, também estavam na cerimônia em Maringá os deputados estaduais Dr. Batista (PMN), Evandro Araújo (PSC), o deputado federal Luis Nishimori (PL), o prefeito de Maringá, Ulisses Maia (PSD) e outros políticos .

Barros foi internado sábado na Santa Casa de Maringá, com tosse e dificuldades respiratórias e testou positivo para covid-19. Antes da cerimônia em Maringá, ele teria passado por Brasília, Rio de Janeiro e Curitiba. O ex-ministro da saúde teve alta hospitalar neste domingo e seguirá o tratamento em isolamento domiciliar.