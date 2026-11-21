O Aeroporto Internacional Afonso Pena, no Paraná, é o segundo na lista dos melhores aeroportos de pequeno porte do mundo. O ranking foi divulgado pela revista americana Time, em parceria com a Statista, empresa de dados alemã, em 18 de novembro. A classificação avalia os aeroportos de acordo com a experiência dos passageiros e o desempenho operacional.

O resultado vem de pesquisas com consumidores de 16 países, de todos os continentes, que avaliaram sua experiência em até cinco aeroportos utilizados nos últimos três anos.

Na lista dos menores, ou seja, aqueles que recebem menos de 10 milhões de passageiros por ano, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, ficou na segunda colocação, com nota 92,15. Em primeiro, ficou o Halifax Stanfield, no Canada, com nota 93,60. Na mesma categoria, outro brasileiro, o Aeroporto de Florianópolis, em Santa Catarina, aparece em sexto lugar.

O Brasil também figura no ranking dos aeroportos de tamanho médio, isto é, de 10 milhões a menos de 25 milhões de passageiros por ano. Entre estes, o Aeroporto de Brasília ficou em sexto lugar, com nota 88,65, seguido do Aeroporto de Belo Horizonte, em sétimo, com nota 88,06.

Já os aeroportos brasileiros de Congonhas (85,55) e Guarulhos (83,60), em São Paulo, estão entre os melhores em Conexões, ficando com 5° e o 13° lugares, consecutivamente, nesta categoria.

A pesquisa que levou às posições foi realizada entre 27 de julho e 4 de setembro de 2026, por meio de um painel online. Os resultados são combinados com uma análise independente de dados de 30 milhões de voos, operados entre julho de 2025 e junho de 2026, fornecida pela OAG (Official Aviation Guide) – empresa global especializada em dados, análises e inteligência para a indústria da aviação e viagens.

“Juntas, as duas fontes de dados fornecem uma base sólida e fundamentada para comparar aeroportos globais tanto na qualidade da experiência oferecida quanto na confiabilidade dos voos operados”, publicou a Time.

Para classificação, os aeroportos foram divididos em categorias, por tamanho e especialidade.

• Principais aeroportos: ≥ 50 milhões de passageiros por ano

• Aeroportos de grande porte: entre 25 milhões e menos de 50 milhões de passageiros por ano

• Aeroportos de médio porte: 10 milhões a menos de 25 milhões de passageiros por ano

• Aeroportos menores: < 10 milhões de passageiros por ano

Para serem considerados, eles precisaram atender aos seguintes critérios: Limiar de volume de passageiros, Cobertura de dados e Segurança e controle de qualidade. Veja o ranking completo da Time aqui.