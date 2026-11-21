Nem o assassinato do monge e curandeiro José Maria foi capaz de impedir a sua influência nas fronteiras entre Paraná e Santa Catarina. Sob sua liderança mística, cerca de 200 sertanejos se refugiaram em Irani (então pertencente ao município de Palmas, no Paraná). A região estava tomada por conflitos fronteiriços. Um grupo de 58 soldados do Regimento de Segurança do Paraná invadiu o local.

O saldo foi de 21 mortes, entre elas as dos chefes dos dois grupos em confronto: o coronel João Gualberto Gomes de Sá e o próprio monge José Maria. A metralhadora de João Gualberto, inclusive, havia caído em um riacho e não funcionou durante o combate.

O conflito de 22 de outubro de 1912 foi o marco inicial da Questão do Contestado – uma longa e sangrenta batalha que se estendeu até 1916 entre os seguidores do monge e as forças militares. Mas a morte de José Maria durante a chamada Batalha do Irani acendeu ainda mais a mística em torno de seu nome. José Maria foi santificado pelos sertanejos.

Ele havia aparecido em meados de 1912 inicialmente na cidade de Palmas e depois no município catarinense de Campos Novos. Antes, esse mesmo local havia recebido outro monge: João Maria.

José Maria, cujo nome verdadeiro era Miguel Lucena de Boaventura, costumava andar descalço, tinha dentes manchados de nicotina e usava um boné de pele de jaguatirica adornado de penacho e fitas, muito parecido com o do velho João Maria. Ele se autodenominava José Maria de Agostinho e era um ex-soldado do Exército.

Segundo o pesquisador Fabiano Feldhaus, duas notícias fizeram com que sua fama se espalhasse. “Primeiro, falou-se que tinha ressuscitado uma jovem – talvez vítima de catalepsia, doença na qual a pessoa fica temporariamente paralisada, como se estivesse morta”, escreve o autor. Mais tarde, disseram que fez sarar a esposa do coronel Francisco de Almeida, que sofria de uma doença que se acreditava incurável.

“O rico proprietário ficou tão agradecido ao monge que lhe ofereceu em recompensa muitas terras e grande quantidade de ouro. Para espanto geral, José Maria recusou tudo isso. Passou então a ser considerado um homem santo, que vivia apenas para curar e ajudar os mais necessitados”, revela Feldhaus.

O coronel, então, decidiu dar guarida ao monge, recebendo também em sua fazenda em Curitibanos todos aqueles que fossem à procura de auxílio e conforto junto a José Maria. A quantidade de pessoas que a partir de então se dirigiu à fazenda aumentava a cada dia. Depois de algum tempo, José Maria resolveu sair da sede da fazenda e ir para um local mais afastado, levando consigo todas as pessoas que estavam ali à espera.

Nesse lugar, também nas terras do coronel Francisco de Almeida, ele formou uma espécie de clínica e uma farmácia de ervas, a “Farmácia do Povo”. “Para lá, iam todos os que o procuravam pedindo conselhos e receitas, que eram passadas como receitas médicas, escritas em papel e entregues sempre acompanhadas de orações. O atendimento era gratuito, mas quando o doente tinha recursos, pagava uma taxa de dois mil réis”, escreve o pesquisador.

Imagem restaurada com auxílio de Inteligência Artificial

Ida para Irani

José Maria e seus seguidores passaram quase um mês nesse povoado de Taquaruçu. No entanto, foram expulsos da localidade, pertencente então a Curitibanos, em Santa Catarina, a mando do prefeito e coronel Francisco Albuquerque.

Forças policiais foram acionadas sob alegação de que naquelas terras havia uma concentração de “fanáticos” e “monarquistas”. Na verdade, a maioria dos sertanejos que ali chegavam vinham em busca da cura do monge, em um ajuntamento que cresceu a partir da tradicional festa de Bom Jesus. O local tinha se tornado um polo de atração para uma grande população de caboclos e ervateiros expulsos de suas terras pela construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. José Maria chegou a criar uma guarda pessoal a quem chamou de 12 Pares da França.

Seguiram para Irani – onde as batalhas do Contestado começaram. “Para as autoridades paranaenses, José Maria não passava de um invasor catarinense”, salienta o historiador Ruy Wachowicz, em seu livro História do Paraná. Na tentativa vã de evitar o início do confronto, o então prefeito de Palmas, Coronel Domingos Soares, tentou argumentar com o monge para ele se retirar da localidade.

Morto durante o conflito, José Maria teve seu corpo recolhido a espera de uma ressurreição. A espera pela “volta” de José Maria junto ao chamado “exército encantado de São Sebastião” resultou em uma corrente messiânica dentro do Contestado. Em nome do monge, dezenas de povoados, chamados “Cidades Santas”, passaram a se formar a partir de dezembro de 1913. Para estas localidades rumaram os sertanejos expulsos de suas terras em virtude da construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande.

Ao fim do conflito, estima-se que população sertaneja nas fronteiras entre Paraná e Santa Catarina foi praticamente dizimada. A Guerra do Contestado resultou em mais de 10 mil mortes.

Os monges

Antes do monge José Maria, outros dois monges circularam em territórios paranaenses e catarinenses. O primeiro, que contava com apoio do clero por ter estudado no seminário de Roma, era João Maria de Agostini, desde meados do século XIX. Ele era um andarilho que circulava num amplo território que ia de Sorocaba, em São Paulo, até Rio Pardo e Santa Maria, no Rio Grande do Sul.

A partir da década de 1860, este primeiro João Maria nunca mais foi visto.

Entre 1890 e 1908, circulou outro monge denominado João Maria – chamado também por João Maria de Jesus. Ao contrário do primeiro, ele foi hostilizado pela Igreja Católica e perambulou por Paraná e Santa Catarina.