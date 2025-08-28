Quer trabalhar no interior do Paraná? Veja vagas de emprego

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 291 vagas de emprego abertas para atuação nas unidades de Rolândia e Campo Mourão, no interior do Paraná. As oportunidades abrangem diversas funções nas unidades da Seara, com contratações imediatas, sendo a maioria destinada a candidatos sem experiência prévia.
Na unidade de Rolândia, são 211 vagas, distribuídas nas áreas e cargos abaixo:
• 105 para operador de produção
• 30 para desossador (experiência anterior é um diferencial)
• 30 para área de paletização
• 26 para operador de máquina (ensino médio completo ou cursando; curso em áreas de manutenção é um diferencial)
• 15 para área de higienização
• 5 para área do restaurante
Os interessados devem comparecer com documentos na unidade, localizada na BR-369, km 47, saída para Arapongas, de segunda a sexta-feira às 8h ou às 15h. A companhia oferece benefícios aos colaboradores, como vale-compras, kit assiduidade, convênio com mercado e farmácia, telemedicina e restaurante no local.
No complexo da JBS em Campo Mourão, são 80 vagas abertas, distribuídas nas áreas e cargos abaixo:
• 20 para operador de produção I
• 20 para operador de produção II
• 20 para desossador
• 10 para operador de plataforma
• 10 para auxiliar de inspeção
Os interessados devem enviar currículo para o WhatsApp: (44) 9162-5376 ou entregá-lo presencialmente na unidade, todas as segundas feiras, das 7h às 11h. Os candidatos selecionados passarão por treinamento interno antes de iniciarem as atividades.
Entre os benefícios estão vale-alimentação, kit assiduidade, kit de produtos, telemedicina e participação nos resultados (PPR).
Profissionais interessados em fazer parte do banco de talentos da JBS, em todo o Brasil, também podem se cadastrar pelo site: www.jbs.com.br/carreiras.