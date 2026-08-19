Quem são as vítimas do grave acidente que matou 23 na BR-373 no Paraná

Um acidente entre um micro-ônibus e uma carreta na madrugada desta quarta-feira (19) deixou 23 mortos na BR-373, em Ipiranga, na região dos Campos Gerais. Entre as vítimas fatais do micro-ônibus, estão 13 mulheres, 8 homens e duas crianças.

Cinco pessoas que também estavam no veículo foram socorridas com vida e encaminhadas a hospitais de Ponta Grossa: três homens, de 22, 49 e 50 anos, uma mulher de 26 anos e uma criança de 9 anos.

Os corpos das vítimas foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa, onde passam pelos procedimentos de identificação antes da liberação às famílias. O órgão disponibilizou o telefone (42) 99905-9533, exclusivamente para uso dos familiares das vítimas.

A colisão frontal matou 22 das pessoas que estavam no micro-ônibus, que transportava pacientes para atendimento médico em hospitais da Região Metropolitana de Curitiba, além do motorista da carreta, que vinha de Erechim (RS). As causas do acidente seguem sob investigação das autoridades.

Diante da dimensão da tragédia, a Polícia Científica mobilizou duas sedes do órgão na cidade para agilizar o processo. Familiares das vítimas se dirigiram ao local para acompanhar os trâmites.

O Governo do Paraná decretou luto oficial de três dias em todo o Estado em razão do acidente.

A BR-373 ficou totalmente interditada no km 209 após o acidente. A Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho, mobilizou mais de dez veículos operacionais — entre ambulâncias, equipes de inspeção e guinchos — e atuou em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Científica, o Samu e o Corpo de Bombeiros. A via foi liberada ao tráfego nos dois sentidos ainda pela manhã.

Em nota, a concessionária lamentou o ocorrido e manifestou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, além de desejar recuperação aos feridos.