Acidente gravíssimo com ônibus e carreta no Paraná deixa pelo menos 22 mortos

Um grave acidente deixou pelo menos 22 mortos na região de Imbituva, próximo a Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. A rodovia BR-373 está com o trânsito totalmente interditado. Um ônibus da Secretaria de Saúde de Imbituva ia para Curitiba com pessoas que buscavam tratamento médico, segundo as primeiras informações. Os feridos estão sendo levados para hospitais de Ponta Grossa.

Nesta terça-feira outro grave acidente, dessa vez na BR-277, envolveu um ônibus, dois caminhões e sete carros. Duas pessoas morreram e o trânsito em uma das rodovias mais movimentadas do Paraná ficou interditado por cerca de nove horas.

No primeiro semestre de 2026, os caminhões estiveram envolvidos em 1.120 sinistros nas rodovias federais do Paraná, segundo dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O número representa 28,6% dos 3.918 sinistros registrados no período. Em proporções, esses veículos estiveram em um a cada 3,5 registros.