BR-277 é liberada após mais de 9 horas de interdição; filas chegam a 26 km

As pistas da BR-277 foram liberadas às 20h40 desta terça-feira (18), após mais de nove horas de interdição provocada por um grave acidente no km 41, envolvendo um ônibus, dois caminhões e sete carros. No momento da liberação, havia congestionamento de 26 quilômetros no sentido Litoral e de 12 quilômetros no sentido Curitiba, segundo informações da EPR Litoral Pioneiro, concessionária que administra o trecho.

O acidente aconteceu por volta das 11h desta terça-feira. Estavam envolvidos um ônibus de passeio, um caminhão, um caminhão-cegonha e sete carros. Duas pessoas morreram e cinco ficaram gravemente feridas. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Cajuru e para o Hospital São José.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou, em nota, que a carreta que causou o acidente estava com manipulação no sistema de freio e seu condutor foi detido e entregue à Polícia Civil. Ainda segundo a PRF, o trecho em questão estava em obras e apresentava lentidão, mas estava sinalizado — a velocidade máxima permitida era de 60 km/h.

Em nota, a EPR Litoral Pioneiro lamentou profundamente o acidente e se solidarizou com os familiares e amigos das vítimas. A concessionária informou que atua na ocorrência desde a manhã, juntamente com a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal.

A pista ficou interditada durante parte da tarde devido aos trabalhos da perícia. Após a conclusão das etapas da Polícia Científica, as equipes iniciaram a remoção dos veículos envolvidos no acidente, concentrando o trabalho na liberação dos caminhões.

Manipulação dos freios

A PRF explicou que a carreta tinha pelo menos duas mangueiras de freio “isoladas”. De acordo com a nota da polícia, a prática é realizada para que as rodas do veículo não travem quando há algum tipo de manutenção.

Assim, as rodas ligadas às mangueiras que foram isoladas ficam sem freio. Isso sobrecarrega as outras rodas e leva ao superaquecimento do sistema, resultando na falta de frenagem. “Além disso, se a amarração romper, apenas essas rodas serão travadas, desestabilizando todo o veículo”, informa a PRF.

É rotina da PRF fiscalizar a manutenção dos freios e da suspensão dos veículos. Segundo informações da corporação, até julho deste ano, 8,18 mil veículos foram retidos e autuados por problemas de manutenção.