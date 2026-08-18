Acidente grave com caminhões e carros interdita BR-277 no Litoral do Paraná

Um acidente grave interdita totalmente o km 41 da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, na manhã desta terça-feira (18). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada na pista sentido Litoral.

O acidente envolveu um ônibus de passeio, um caminhão e um caminhão-cegonha, além de pelo menos outros cinco carros. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre vítimas. O socorro aéreo também foi acionado para atender à ocorrência.

O acidente aconteceu por volta das 11h. Um dos caminhões tombou sobre a divisória entre as pistas. Equipes da PRF e da concessionária EPR Litoral Pioneiro estão no local para prestar atendimento e apurar a dinâmica da ocorrência.

Por volta das 12h, segundo registros de trânsito do Waze, o congestionamento já chegava a cerca de 10 quilômetros, afetando os dois sentidos da rodovia.