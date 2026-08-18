Estradas

BR-277 interditada em trecho importante do Paraná hoje; veja rotas alternativas

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 18/08/26 09h40
Prefira a Tribuna no Google
Imagem mostra carros circulando em uma rodovia do Paraná. Os carros estão de frente, em um dia de sol. Há veículos das seguintes cores: preto, cinza, vermelho e branco.
Quem for circular pelas estradas do Paraná deve ficar atento aos bloqueios e desvios e evitar ficar em congestionamentos. Foto: Arquivo/ Átila Alberti/Tribuna do Paraná/

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná registram pontos de atenção nesta terça-feira (18), principalmente devido a interdições pontuais e frentes de manutenção programadas em diferentes regiões do estado. O principal destaque está na BR-277, em Foz do Iguaçu, onde uma interdição afeta o tráfego. Além disso, obras de conservação e manutenção podem provocar retenções e alterações temporárias no fluxo de veículos.

Principais ocorrências e pontos de atenção

BR-277 (Foz do Iguaçu)

A BR-277, na região de Foz do Iguaçu, registra uma interdição total ou parcial em um trecho da rodovia.

Os motoristas que precisam passar pelo local devem acompanhar as orientações das equipes responsáveis pela operação e, quando possível, utilizar rotas alternativas para evitar os impactos no trânsito.

BR-476 (Região de Curitiba)

Na BR-476, na Região Metropolitana de Curitiba, estão previstas operações de pintura de faixas e serviços de manutenção preventiva em trechos urbanos e periféricos.

As intervenções são realizadas pela concessionária responsável em períodos diurnos e noturnos e podem provocar alterações temporárias no fluxo, especialmente durante a execução dos serviços.

Obras avançam na malha concedida

Diferentes rodovias dos Lotes do Paraná recebem frentes de trabalho nesta terça-feira para serviços de fresagem, recomposição asfáltica e drenagem.

As intervenções podem provocar retenções pontuais, estreitamento de faixas e adoção temporária do sistema “Pare e Siga”.

Motoristas que passarem por áreas em obras devem reduzir a velocidade, respeitar a sinalização provisória e seguir as orientações das equipes que atuam nos trechos.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google