Quem matou o abacate? Cão comunitário dócil foi morto com um tiro no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O cão Abacate foi morto nesta terça-feira (27) com um tiro de arma de fogo no bairro de Tocantins, na cidade de Toledo, Paraná. Segundo informações da polícia, a bala atravessou o corpo do animal, atingindo os rins.

As autoridades investigam quem foi o autor do disparo e salientam que houve a intenção de matar. Não foi um acidente.

Abacate, assim como Orelha, também morto de forma violenta, era um cachorro comunitário, cuidado pelos moradores da região.

Nas redes sociais q hashtag #justiçaporAbacate ganhou força após a tragédia envolvendo o cão comunitário.

Morte em Santa Catarina

O cãozinho Orelha foi morto de maneira violenta por quatro adolescentes em Santa Catarina. O caso ganhou repercussão nacional devido à crueldade do crime.

A polícia de Santa Catarina faz as investigações para determinar os culpados. Parentes dos jovens já foram indiciados pelo crime de coação. Eles teriam ameaçado testemunhas e atrapalhado o trabalho policial.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉