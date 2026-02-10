Quem é o turista que curte o verão no Paraná?

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu) durante o Verão Maior Paraná 2026 identificou dois perfis turísticos diferentes no estado. No Litoral, predominam estadias mais longas e maior recorrência, enquanto as praias de rio do Noroeste concentram visitas mais curtas e uma presença maior de turistas de primeira viagem. O levantamento entrevistou 5.190 pessoas entre 30 de dezembro de 2025 e 1º de fevereiro de 2026.

No Litoral, 47,1% dos entrevistados informaram permanência de cinco a dez noites. Já nas praias de rio do Noroeste, 53,4% afirmaram ficar de uma a quatro noites, indicando um fluxo mais rápido. A taxa de visitantes de primeira viagem também difere: 30,2% no Noroeste contra 10,4% no Litoral.

O tipo de hospedagem varia entre as regiões. No Litoral, destacam-se Airbnb e similares (26,7%) e casa própria (26%). No Noroeste, há maior presença de hospedagem em casa de amigos e parentes (23,4%) e casa própria (23,1%), além de maior participação de camping (11,1%).

O carro é o principal meio de transporte em ambas as regiões: 81,4% no Litoral e 87,0% no Noroeste. A segurança pública foi bem avaliada no Litoral, enquanto a hospitalidade se destacou nas praias de rio.

A pesquisa serve como base para orientar decisões e ajustar ações conforme a realidade de cada região, visando melhorar a experiência dos visitantes e fortalecer o Paraná como destino turístico.