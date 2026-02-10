Escola de samba apresenta samba-enredo em Libras no carnaval de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Escola de Samba Enamorados do Samba inova no carnaval de Curitiba ao apresentar uma versão integral do seu samba-enredo em Língua Brasileira de Sinais (Libras). O desfile acontecerá no sábado (14/2), às 23h50, na Avenida Marechal Deodoro, com o enredo “Dois Bois e um Sonho: Parintins e Enamorados em uma só Festa”.

A versão inclusiva do samba foi gravada pela intérprete Lidiane Rozendo no estúdio do Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPcD), vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH). O trabalho servirá como base para a performance da Ala dos Raros ou Ala da Inclusão da escola.

Lidiane Rozendo relata que foram necessárias duas semanas de pesquisa sobre sinais regionais e termos específicos da comunidade indígena do norte do Brasil. “Foi bem complexo e gratificante, pois só enriquece o nosso vocabulário”, avalia a intérprete.

A iniciativa já está sendo aplicada nos ensaios dos cerca de 20 integrantes da ala inclusiva. Os preparativos acontecem na sede do Paraná Clube, no bairro Guaíra, com o próximo ensaio marcado para quarta-feira, às 19h.

A Ala da Inclusão reunirá na avenida pessoas com diversos tipos de deficiência e seus acompanhantes, incluindo cadeirantes, pessoas com deficiência intelectual e portadores de doenças raras. Paula Armentano, diretora da Escola, ressalta: “A Enamorados quer se comunicar com toda a comunidade e, com isso, prova que o carnaval é para todos”.