Quem é Edson Vasconcelos, vice na chapa de Sérgio Moro ao governo do Paraná

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Com a filiação de Sérgio Moro ao Partido Liberal (PL), oficializada nesta terça-feira (24/3), outro nome também passou a integrar a sigla: Edson Vasconcelos. Atual presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), ele é apontado como vice de Moro na disputa pelo Governo do Paraná.

Natural de Cascavel, Vasconcelos é engenheiro civil e possui MBA em Gestão de Empresas e Negócios Internacionais. Além da atuação no setor industrial, também preside a Paraná Energia, cooperativa voltada à produção de energias renováveis no estado.

Com trajetória ligada ao associativismo, já esteve à frente da Associação Comercial e Industrial de Cascavel (Acic) e do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Oeste do Paraná (Sinduscon Paraná-Oeste). Também integra a diretoria do Sindicaf-PR, entidade que representa indústrias de artefatos de cimento no estado.

Entre as pautas defendidas por Vasconcelos estão o fortalecimento da indústria paranaense como referência nacional e a valorização de setores ligados ao agronegócio. A expectativa é que ele atue como elo entre esses segmentos dentro da possível chapa.

Para viabilizar a participação no processo político, Vasconcelos se licenciou da presidência da FIEP. Em seu lugar, assume Virgílio Moreira Filho, que já foi secretário estadual da Indústria, Comércio e Assuntos do Mercosul no governo de Roberto Requião.

A articulação política também envolve nomes para o Senado. A chapa ligada a Moro conta com os pré-candidatos Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo). Ambos têm o apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL), aliado do grupo político.