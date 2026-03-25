Filipe Barros assume presidência do PL no Paraná

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O deputado federal Filipe Barros assumiu a presidência do Partido Liberal (PL) no Paraná nesta terça-feira (24/03). A mudança ocorreu após a saída do deputado federal Fernando Giacobo, que até então liderava a sigla no estado.

Em nota, Barros afirmou que a decisão foi tomada pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto. “Continuaremos esse belo legado, liderando o Partido Liberal com a responsabilidade que o Paraná e o Brasil exigem”, escreveu o parlamentar, ao assumir o comando estadual da legenda.

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Além da nova função partidária, Filipe Barros também foi anunciado como pré-candidato ao Senado Federal. Ele deve compor chapa ao lado de Deltan Dallagnol, que também concorre ao cargo, enquanto o partido projeta lançar Sérgio Moro como candidato ao governo do Paraná.

O futuro partidário de Giacobo ainda não está definido. Segundo apuração da Gazeta do Povo, o deputado decidiu deixar o PL após a desistência de Ratinho Júnior de disputar a Presidência da República. A movimentação indica que Giacobo pretende apoiar um nome de continuidade ao atual governo estadual nas eleições de 2026.