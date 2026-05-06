Quedas de energia no Paraná causam prejuízos e são discutidas no Senado

A Comissão de Infraestrutura do Senado (CI) realizou nesta terça-feira (05/05) uma audiência pública para discutir falhas no fornecimento de energia elétrica pela Companhia Paranaense de Energia (Copel), privatizada em 2023, no Paraná.

Produtores rurais reclamaram das quedas e oscilações frequentes de energia e relataram prejuízos. Durante a audiência, o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (FAEP), Ágide Eduardo Meneguette, apontou que a falha no serviço compromete a produção.

“No Paraná, a energia elétrica passou a ser um fator de risco para a produção agropecuária. Sem energia elétrica não há produção, não há geração de emprego e renda, não há um setor forte e pujante segurando a economia estadual e nacional”, reclamou.

Entre os problemas mencionados no Senado estão casos como a perda de 900 mil quilos de tilápia em Tupãssi, o que gerou um prejuízo de R$ 9 milhões, e a morte de 20 mil frangos em São Miguel do Iguaçu.

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“A gente só exige o fornecimento de energia elétrica de qualidade para continuar trabalhando e produzindo alimento de qualidade e quantidade para o Brasil e para o mundo”, completou Meneguette.

O senador Sergio Moro (PL-PR) afirmou que as reclamações aumentaram nos últimos anos. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou que acompanha a situação e que pode intensificar a fiscalização.

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O que diz a Copel

Representante da Copel na audiência, Marco Antônio Villela de Abreu, atribuiu parte das falhas a eventos climáticos e afirmou que a empresa está investindo para cumprir as metas da Aneel.

Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a Companhia disse que apresentou na Comissão as ações programadas e em andamento para a segurança energética dos produtores rurais.

“O cronograma de investimentos definido pela Copel para o ciclo 2026-2030, com aportes significativos já nesses dois primeiros anos, como também os resultados de programas já em andamento, como o Copel Agro, serão encaminhados ao Senado Federal no período acordado na audiência pública”, disse em nota.