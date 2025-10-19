Que tal um trampo temporário nas praias do Paraná? Veja como tentar uma vaga!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Pra quem já tá pensando no próximo verão, o Governo do Estado abriu aquela oportunidade dourada para universitários botarem o pé na areia e faturarem uma grana no Verão Maior Paraná 2025/2026. E olha que o prazo tá apertado! Interessados têm só até 29 de outubro para garantir um vaga na disputa.

A caçada é por acadêmicos de Educação Física, Turismo e Comunicação que topem encarar o desafio de animar a temporada. São 274 vagas no total, sendo 200 para a galera da Educação Física, 50 pra turma do Turismo e 24 para os comunicadores.

Aliás, pra participar da seleção, é só acessar o formulário online disponível no site da Secretaria do Esporte (SEES). Ah, e não esquece de mandar os documentos em PDF: histórico escolar, declaração de matrícula, CPF, e-mail, WhatsApp e endereço completo.

Vale lembrar que os estudantes de Turismo precisam de certificado de língua estrangeira, e a turma da Comunicação tem que apresentar portfólio.

Os sortudos selecionados – a lista sai dia 4 de novembro no site www.esporte.pr.gov.br – vão participar de uma capacitação em Pontal do Paraná entre 11 e 16 de novembro. E tem boas novas: hospedagem e alimentação ficam por conta da Paraná Esporte! Só o transporte até o litoral que fica na responsabilidade do acadêmico.

Mauro Cachel, coordenador das ações da SEES no Verão Maior Paraná, destaca que o processo de capacitação prepara os acadêmicos para vivenciar na prática o trabalho realizado durante a temporada. “É uma oportunidade de aprendizado em um dos maiores projetos do Estado, que une esporte, lazer e turismo em prol da população e do desenvolvimento regional”, afirma.

Para o diretor de Inovação e Desenvolvimento da SEES, Tiago Campos, a participação dos jovens fortalece a formação profissional. “O Verão Maior é uma grande vitrine do esporte e do turismo paranaense. Além de contribuir com um evento de impacto social e econômico, os acadêmicos adquirem experiência, responsabilidade e espírito de equipe”.

A edição passada do Verão Maior teve cerca de 2,4 milhões de atendimentos pelos órgãos estaduais e 1,8 milhão de pessoas curtiram os 33 grandes shows gratuitos entre janeiro e fevereiro. Com esses números, o programa já se firma como um dos maiores projetos de turismo, lazer e cidadania do Brasil, movimentando a economia e garantindo qualidade de vida no litoral paranaense.