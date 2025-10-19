Em ‘Três Graças’, paranaense Grazi Massafera será supervilã

Em um sábado ensolarado, a atriz Sophie Charlotte andava aflita por uma esquina da avenida Aclimação, no centro de São Paulo, de braço dado com Arlete Salles. Um carro de polícia dirigido pelo ator Rômulo Estrela para e as duas entram. “Você conhece a Chacrinha? É para lá que a gente vai”, diz Charlotte, e a viatura arranca. A gravação, em julho, da cena de “Três Graças” dava a dica aos passantes curiosos de que o tradicional bairro paulistano seria palco da nova novela das 21h.

A partir desta segunda, o folhetim escrito por Aguinaldo Silva tem o desafio de substituir, na faixa das 21h, “Vale Tudo”, remake de Manuela Dias que, entre elogios, críticas e uma audiência oscilante, rompeu com um período de marasmo para as novelas da Globo. A boa performance se deve, em grande parte, ao carisma de Odete Roitman, vilã de Débora Bloch ressuscitada nos minutos finais da atração.

Apesar de suas crueldades e preconceitos, Odete conquistou a simpatia do público com sarcasmo e empoderamento feminino. Segundo uma pesquisa do Datafolha, apenas 4% do público queria que ela fosse assassinada, cifra que era de 38% em 1988, quando a versão original, coescrita por Aguinaldo, foi ao ar. Na época, a novela se tornou um marco para a TV brasileira ao escancarar a desigualdade do país e debochar de sua elite.

“É um bom momento para as vilãs, sem dúvidas”, diz o autor. Em “Três Graças”, as maldades ficam a cargo de Arminda, socialite interpretada por Grazi Massafera. Ela despreza todos ao seu redor, até o filho adolescente, e seu marido desapareceu sem deixar rastros. “Ela é uma daquelas minhas vilãs completamente ensandecidas, que são capazes de fazer as coisas mais absurdas e, ao mesmo tempo, parecer que são engraçadas”, afirma Aguinaldo.

É no humor de Arminda que os espectadores órfãos de Odete devem encontrar um conforto. “Apesar dos assuntos densos que a novela traz e que se conectam à realidade brasileira, teremos personagens com um tom mais intenso, que carregam o humor. Afinal, estamos fazendo uma tragicomédia. Arminda é uma mulher autocentrada, que acha que não existe nada mais importante no mundo do que ela. É a vilã perfeita.”

Arminda é filha de Josefa, personagem de Arlete Salles. Ela mora com a mãe em um casarão na Aclimação, onde começa a trabalhar Gerluce, a protagonista vivida por Charlotte. Ela substitui a mãe doente no serviço, Ligia, interpretada por Dira Paes, e espera poder dar um futuro melhor para a filha, Joélly –que, assim como a mãe e a avó, engravida aos 16 anos.

É em torno dessas três mulheres que gira a trama. “A gravidez na adolescência é um problema social muito grande no Brasil. Vamos jogar luz sobre o tema, para o país repensar esse aspecto da nossa realidade”, diz Charlotte.

Enquanto batalha por uma vida melhor e enfrenta as maldades de Arminda, sua personagem se envolve em um romance com o policial Paulo, vivido por Romulo Estrela. “É uma novela que se propõe a ser um folhetim clássico, com o qual estamos acostumados”, diz o ator.

Em certo momento, Gerluce descobre que os remédios usados pela mãe são falsos. O esquema criminoso envolve Arminda e seu amante, Santiago, interpretado por Murilo Benício, um empresário poderoso. Ele é dono de uma fundação que distribui medicamentos para a população, que na realidade serve de fachada para um complexo esquema de falsificação e venda de remédios. O sócio de Santiago, marido de Arminda, desapareceu em circunstâncias estranhas.

Elas moram na Chacrinha, comunidade fictícia localizada na Brasilândia, periferia da zona norte da cidade, e trabalham na Aclimação. “A Aclimação é um bairro que combina riqueza decadente a prédios de uma classe média emergente. Queríamos um lugar que tivesse a sensação de cidade abraçando um passado”, diz Luiz Henrique Rios, diretor artístico, após pedir para um cinegrafista enquadrar um ponto de táxi com o nome do bairro. “Estamos o tempo todo contando onde estamos.”

Escrever em São Paulo é uma novidade para Aguinaldo, e “Três Graças” é a primeira novela ambientada na cidade desde 2019. Nos bastidores, o movimento é visto como uma tentativa da Globo de se aproximar daquele que é considerado o principal mercado publicitário do país. Uma pista da aproximação com esse nicho são as várias propagandas de produtos que invadiram “Vale Tudo” e viraram até meme nas redes sociais.

Aguinaldo parece à vontade em terras paulistanas. Em um evento para o lançamento de “Três Graças” na cidade, ele cumprimentava sorridente outros convidados e subiu ao palco, sob aplausos calorosos, para apresentar a sua 16ª novela ao lado de Virgílio Silva e Zé Dassilva, com quem divide a autoria do folhetim.

É um recomeço entusiasmado após um término conturbado com a Globo em 2020. Na época, a emissora rompeu com o autor depois de 48 anos de contrato, na esteira do fracasso de audiência de “O Sétimo Guardião”. Eles reatam com um contrato por obra.

Aguinaldo, que costumava assistir às novelas de olho nos números do ibope para ver quais cenas seduziam mais os brasileiros, agora diz acompanhar o engajamento do público nas redes sociais. A própria “Vale Tudo” foi alavancada pelas piadas e discussões diárias nas redes.

No dia da morte de Odete Roitman, a novela somou cerca de 130 mil menções e 2,9 milhões de interações no X, segundo um levantamento da Fundação Getúlio Vargas. “Acredito, sim, que seja um termômetro, não só o que as pessoas escrevem nas redes, mas o que dizem pessoalmente”, diz Aguinaldo.

Ainda que estes sejam tempos áureos para as vilãs, o autor aposta no carisma de Gerluce, Lígia e Joélly, três mulheres que, apesar do trabalho duro, mantêm o bom-humor sempre.

Charlotte também não se acanha. “Não acho que quando uma vilã faz sucesso significa automaticamente que a mocinha não deu certo”, diz ela, que classifica sua personagem, como uma heroína errante. “Prefiro me ocupar com o trabalho do que com a repercussão. Sempre existe o risco. Sem risco não tem graça.”

Três Graças

Quando: Estréia segunda-feira, 20/11

Onde: Globo

Autoria: Aguinaldo Silva, Virgílio Silva, Zé Dassilva

Elenco Com Sophie Charlotte, Dira Paes, Grazi Massafera e Murilo Benício