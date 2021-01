Cinquenta e cinco pessoas morreram segundo o boletim epidemiológico da covid-19 divulgado nesta quarta-feira (20) pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná. Agora, são 9.114 óbitos desde o início da pandemia. Conforme os dados listados hoje, 3.743 pessoas foram diagnosticadas com o novo coronavírus nos últimos dias, totalizando 508.348 pessoas desde abril.

Os casos divulgados nesta quarta-feira são de janeiro deste ano (3.489) e dos seguintes meses de 2020: junho (4), julho (7), agosto (4), setembro (2), outubro (4), novembro (57) e dezembro (176).

O boletim da Sesa relata que há 1.337 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 internados. São 1.115 pacientes em leitos SUS (574 em UTI e 541 em enfermaria) e 222 em leitos da rede particular (94 em UTI e 128 em enfermaria).

Há outros 1.397 pacientes internados, 512 em leitos UTI e 885 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Os 55 óbitos divulgados no boletim desta quarta-feira são de 26 mulheres e 29 homens, com idades que variam de 33 a 95 anos. Os óbitos ocorreram entre 6 de julho de 2020 a 20 de janeiro de 2021. Os pacientes que foram a óbito residiam em Curitiba (6), Ponta Grossa (4), Cascavel (3), Campo Largo (2), Cornélio Procópio (2), Foz do Iguaçu (2), Maringá (2), Rolândia (2).

A Secretaria da Saúde registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes de Andirá, Araucária, Assaí, Cambé, Campo Magro, Campo Mourão, Chopinzinho, Diamante D’Oeste, Espigão Alto do Iguaçu, Guaratuba, Ibiporã, Imbituva, Irati, Itaipulândia, Itambaracá, Jaguariaíva, Loanda, Londrina, Mangueirinha, Marumbi, Matelândia, Pérola, Piraí do Sul, Primeiro de Maio, Quitandinha, Realeza, Santa Mariana, São Miguel do Iguaçu, Sertaneja, Telêmaco Borba, Terra Boa e Tibagi.

Um total de 3.989 casos de residentes de fora do Paraná, sendo que 72 pessoas foram a óbito. Um óbito confirmado (homem, 92 anos) no dia 26 de dezembro, em Ribeirão do Pinhal foi excluído por erro de notificação.