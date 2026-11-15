Quando começa a temporada do caranguejo? Litoral do Paraná já inicia preparativos

O Litoral do Paraná já está contando os dias para o início de mais uma temporada do caranguejo. A captura do caranguejo-uçá volta a ser permitida a partir de 1º de dezembro e segue até março de 2027.

Em Pontal do Paraná, a abertura da temporada será acompanhada pela 23ª edição do Festival do Caranguejo, que celebra uma das iguarias mais tradicionais da culinária caiçara.

Realizado entre os dias 2 e 27 de dezembro, o festival reúne estabelecimentos locais e pratos que têm o caranguejo como ingrediente principal. Presente na história e nos costumes das comunidades litorâneas, a iguaria ganha diferentes preparações e receitas que passam de geração em geração.

A expectativa é reunir até 30 estabelecimentos participantes. Os restaurantes interessados podem se inscrever gratuitamente até 22 de novembro, por meio de formulário eletrônico.

Por que a pesca do caranguejo tem temporada?

O período é adotado todos os anos para proteger a espécie e garantir sua reprodução natural. A restrição também vale para o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização dos animais.

O caranguejo-uçá tem crescimento lento e leva de seis a oito anos para atingir o tamanho ideal para captura. Além disso, desempenha um papel importante na manutenção dos manguezais, pois suas tocas profundas contribuem para a oxigenação do solo.

A regulamentação e a fiscalização são coordenadas pelo Instituto Água e Terra (IAT), conforme a Portaria nº 180/2002. Confira, a seguir, algumas das regras da temporada:

Somente caranguejos machos podem ser capturados.

A captura de fêmeas é proibida durante todo o ano.

O tamanho mínimo da carapaça deve ser de 7 centímetros.

A captura deve ser feita de forma artesanal, apenas com as mãos.

Entre 15 de março e 30 de novembro, são proibidas a captura, o transporte, a industrialização e a comercialização da espécie.