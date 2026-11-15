Culinária caiçara

Quando começa a temporada do caranguejo? Litoral do Paraná já inicia preparativos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 15/11/26 19h47
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Fotografia em plano aproximado (close-up) e ângulo frontal de um par de mãos humanas a segurar a quela (pinça) de um caranguejo de grande porte. Em primeiro plano e no centro, as mãos de uma pessoa seguram firmemente a quela escura e robusta do crustáceo, apresentando tons azulados e roxos na carapaça, com dentes e extremidades calcárias de cor branca e amarelada na pinça aberta. Detalhes de pelos finos na articulação e a textura rugosa do exoesqueleto são visíveis sob forte iluminação. No plano intermediário, os dedos das mãos circundam a base e a ponta da pinça, exibindo unhas limpas e pele clara. Ao fundo, o plano encontra-se desfocado com tons claros e neutros, sob luz natural difusa.
Captura inicia no dia 1º de dezembro no Litoral do Paraná. Foto: Denis Ferreira Netto/SEDEST-PR.

O Litoral do Paraná já está contando os dias para o início de mais uma temporada do caranguejo. A captura do caranguejo-uçá volta a ser permitida a partir de 1º de dezembro e segue até março de 2027.

Em Pontal do Paraná, a abertura da temporada será acompanhada pela 23ª edição do Festival do Caranguejo, que celebra uma das iguarias mais tradicionais da culinária caiçara.

Realizado entre os dias 2 e 27 de dezembro, o festival reúne estabelecimentos locais e pratos que têm o caranguejo como ingrediente principal. Presente na história e nos costumes das comunidades litorâneas, a iguaria ganha diferentes preparações e receitas que passam de geração em geração.

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A expectativa é reunir até 30 estabelecimentos participantes. Os restaurantes interessados podem se inscrever gratuitamente até 22 de novembro, por meio de formulário eletrônico.

Por que a pesca do caranguejo tem temporada?

O período é adotado todos os anos para proteger a espécie e garantir sua reprodução natural. A restrição também vale para o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a industrialização dos animais.

O caranguejo-uçá tem crescimento lento e leva de seis a oito anos para atingir o tamanho ideal para captura. Além disso, desempenha um papel importante na manutenção dos manguezais, pois suas tocas profundas contribuem para a oxigenação do solo.

A regulamentação e a fiscalização são coordenadas pelo Instituto Água e Terra (IAT), conforme a Portaria nº 180/2002. Confira, a seguir, algumas das regras da temporada:

  • Somente caranguejos machos podem ser capturados.
  • A captura de fêmeas é proibida durante todo o ano.
  • O tamanho mínimo da carapaça deve ser de 7 centímetros.
  • A captura deve ser feita de forma artesanal, apenas com as mãos.
  • Entre 15 de março e 30 de novembro, são proibidas a captura, o transporte, a industrialização e a comercialização da espécie.

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