Projeto que obriga restaurantes a divulgarem peso das porções é aprovado na Alep

Um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) determina que bares, restaurantes e lanchonetes informem, de forma precisa, o peso das porções, dos pratos individuais e de outras opções a la carte.

A iniciativa nº 775/2019, de autoria da deputada estadual Cristina Silvestri (PP), foi aprovada pela Alep nesta segunda-feira (14).

“Quando nos servimos em buffets, pagamos exatamente pela quantidade de comida que consumimos. Ao pedir um prato baseado apenas na descrição do cardápio, muitas vezes somos surpreendidos. É fundamental que o cliente saiba pelo que está pagando, para que suas escolhas sejam conscientes, evitando tanto a frustração de receber menos do que esperava quanto o desperdício de alimentos”, defende Cristina.

Já aprovado na Alep, para se tornar lei, o projeto agora depende da sanção do governo. “Se for sancionada, essa lei representará um avanço significativo na legislação paranaense em defesa dos direitos do consumidor”, reforça a deputada.