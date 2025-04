Bancos de sangue reforçam pedido de doações no Paraná

Com a chegada dos feriados prolongados da Páscoa e de Tiradentes, o aumento no fluxo de veículos nas estradas costuma ser acompanhado por um maior número de acidentes e emergências hospitalares. Para evitar o desabastecimento dos bancos de sangue nesses períodos críticos, os hemobancos fazem um apelo à população para que realize doações.

Para atender os doadores durante o feriado, o Hemepar de Curitiba estará aberto nos dias 17 e 19 de abril (quinta-feira e sábado, respectivamente), das 7h30 às 18h. Nos dias 18 e 21 (sexta-feira e segunda-feira), não haverá atendimento.

Como doar sangue

Os doadores devem agendar previamente a doação, pelo site do Hemepar ou pelo telefone (41) 3281-4000, a fim de evitar a superlotação da unidade. No site, basta acessar a página do agendamento, escolher a unidade de coleta, selecionar data e horário, e informar o CPF.

No dia da doação, é necessário que a pessoa esteja descansada e alimentada. Recomenda-se evitar o consumo de alimentos gordurosos no mínimo 4 horas antes da doação.

Requisitos para doação de sangue

Para ser doador de sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos completos; pesar no mínimo 51 kg; e estar em posse de um documento oficial com foto no momento da doação, podendo ser carteira de identidade, passaporte ou carteira nacional de habilitação, entre outros.

Vale lembrar que, no caso dos homens, as doações podem ser realizadas a cada dois meses, totalizando no máximo quatro vezes por ano. Já para as mulheres, o intervalo mínimo entre as doações é de três meses, com o limite de até três doações anuais.