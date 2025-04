Colar de guitarrista de banda britânica é roubado por ciclista em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O guitarrista da banda Uriah Heep, Mick Box, publicou nas redes sociais o relato do roubo de seu colar de ouro com diamantes em Curitiba. O músico esteve na cidade para o show da turnê “The Magician’s Farewell” da banda, realizado no último sábado (12), na Ópera de Arame. Poucas horas antes do show, ele foi assaltado por um ciclista.

“Infelizmente, enquanto eu caminhava de volta do almoço em Curitiba, Brasil, fui abordado por um ciclista que passou rapidamente e arrancou violentamente a corrente com um crucifixo do meu pescoço. Era uma peça de grande valor sentimental”, escreveu Mick na postagem.

No relato compartilhado nas redes sociais, Mick também apelou aos fãs para que compartilhassem a informação e ficassem atentos a postagens em sites ou no Facebook que possam ajudar a localizar a joia. Além disso, ele ofereceu uma recompensa pela devolução do crucifixo.

Veja a postagem do músico e como é a joia que foi roubada em Curitiba:

Com passagens por Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba, a banda realiza o último show no Brasil da sua turnê de despedida nesta terça-feira (13), em Porto Alegre.